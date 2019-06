El 51% de los médicos activos en la provincia tiene más de 55 años

El 51 por ciento de los facultativos activos en la provincia tiene más de 55 años, de manera que alcanzarán los 65 años en un plazo de diez años, lo que supone que cerca de 360 profesionales se jubilarán antes de 2030, según el estudio exhaustivo titulado “Demografía médica en la provincia de Zamora”,realizado por el Colegio Oficial de Médicos de Zamora

Esta falta de médicos q se va a dejar notar sobre todo el Medicina de Familia, Urgencias, Traumatología y Pediatría. "No va a haber reposición",según explicó el presidente del Colegio de Médicos, Sebastián Martínez, en la presentación del estudio . "Si el problema que tenemos ahora es agudo el que va a venir no sé qué calificativo darle porque si no encontramos ahora médicos especialistas después, si no salen más, va a ser imposible".

“Ya se está haciendo en Primaria. Lo que ocurre es que hay muchos que no quieren. Dijeron que a los 65 años, todo el mundo fuera y los que no se querían ir se han ido. Ahora con las cargas de trabajo que tiene el sistema de guardias hay gente a la que no le interesa. Si las condiciones de trabajo fueran buenas, probablemente se quedaría gente y eso solucionaría parte del problema a corto plazo”, expuso Sebastián Martínez. “Eso sí a largo plazo hay que tomar otras medidas, porque un médico tarda en hacerse un mínimo de once años. "Al no haber facultativos los médicos eligen aquellas zonas donde las condiciones laborales y sociales son mejores", lo que agrava la cobertura de plazas en las zonas rurales más alejadas. "Ya se hace una incentivación económica en los puestos de difícil cobertura y se está intentando una incentivación en desarrollo profesional y formación, pero hay que lograr un atractivo global, porque realmente no es sólo un problema de dinero", explica el presidente colegial.