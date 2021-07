El 30% de los accidentes mortales ocurridos en Zamora en los últimos 5 años tienen lugar en verano

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha comparecido en la mañana de hoy para hacer un análisis de la siniestralidad en las carreteras de la provincia. Ha estado acompañado por el jefe accidental de la Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora, Tomás López, y por el capitán del Subsector de Tráfico de Zamora, César Gustavo Quijada.

La recuperación del tráfico en la provincia de Zamora, tras los meses de restricciones en los que la movilidad se vio reducida de forma ostensible, ha sido más rápida de lo esperado. Este verano se esperan unos 930.000 desplazamientos en la provincia, niveles muy cercanos a los del periodo estival de 2019, según las estimaciones de la Dirección General de Tráfico.

Desde 2016 han fallecido un total de 81 personas en las carreteras zamoranas. Aunque las estadísticas han ido mejorando en las cifras de siniestralidad, el dato es espeluznante. En lo que llevamos de 2021, solamente una persona ha muerto en las vías provinciales, pero cada víctima concentra tanto dolor en su entorno de familiares y seres queridos que nunca se puede hablar de buen resultado, si no es un cero en la tabla.

Ángel Blanco ha querido enviar un mensaje de responsabilidad a los conductores: “nos dirigimos a unas fechas de reencuentro con los seres queridos en las que, inevitablemente, utilizamos el vehículo… quiero recordarles a todos que la única tasa segura de alcohol y drogas al volante es la 0,0, que el único empleo seguro del móvil mientras se conduce es no utilizarlo, que sean prudentes y que, ojalá, a la vuelta de vacaciones no tengamos que lamentar ni una sola desgracia en nuestras carreteras”. No en vano, el subdelegado del Gobierno ha resaltado una cifra que habla por sí sola: los meses de julio y agosto concentran el 30% de los accidentes mortales ocurridos en Zamora durante los últimos 5 años. Por ello, ha concluido el subdelegado, “no podemos malograr el verano que tanto hemos estado esperando”. El jefe accidental provincial de Tráfico, Tomás López, ha recordado que a fecha de hoy, quedan tres Operaciones Especiales de Tráfico previstas para los meses de julio y agosto en la provincia de Zamora:

ü La segunda operación salida, del viernes 30 de julio al domingo 1 de agosto.

ü La operación del puente del agosto: del viernes 13 al lunes 16 de agosto.

ü La operación retorno, de viernes 27 al domingo 29 de agosto.

Por su parte, el capitán del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, César Gustavo Quijada, ha incidido en las recomendaciones y consejos para que los conductores sean prudentes. El capitán ha recordado que en verano, el mayor riesgo se produce en los desplazamientos cortos y cuando se circula por carreteras secundarias.