¿Estás listo para el mayor evento quesero de Europa? Fromago 2026 ya calienta motores en Zamora

Zamora vuelve a colocarse en el epicentro de la industria quesera con la vista puesta en Fromago 2026, la Feria Internacional del Queso que ya se prepara para su próxima edición. El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, y la presidenta de la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas (EILZA), Sara Fregeneda López, han presentado esta semana las primeras líneas de trabajo con un claro objetivo: hacer crecer la feria y reforzar su consolidación internacional.

La edición de 2024 dejó el listón muy alto: 330 stands, 230 empresas participantes y más de 300.000 visitantes, con un impacto económico estimado en 14 millones de euros. Según Faúndez, “por cada euro invertido, Zamora obtuvo un retorno de cinco”, lo que demuestra el valor estratégico de esta cita para la economía local y regional.

Con estos datos como referencia, el reto para 2026 es ambicioso. “Queremos subir de nivel”, ha afirmado Faúndez, anunciando además que EILZA repetirá como entidad organizadora, dada su destacada gestión en la pasada edición.

PRIMERAS CIFRAS DE PARTICIPACIÓN

Desde abril, ya está abierto el plazo de inscripción para expositores. Según ha detallado Fregeneda, más del 30% del espacio ya está vendido y cobrado, y un 50% reservado, incluso tras haberse ampliado el espacio disponible gracias al apoyo del Ayuntamiento.

El precio de los stands se mantiene respecto a 2024: 600 euros + IVA hasta el 27 de febrero y 800 euros + IVA hasta el 31 de mayo, lo que busca facilitar el acceso a pequeñas empresas del sector.

Además, la Diputación de Zamora ya ha confirmado una aportación de 550.000 euros, igual que en la edición anterior, reforzando también la promoción institucional del evento. Se prevé, a partir de noviembre, una reunión con todas las instituciones implicadas y patrocinadores como Caja Rural para definir los compromisos económicos.

MÁS QUE QUESO

Uno de los aspectos que se quiere reforzar para 2026 es la experiencia de los asistentes. Fregeneda ha adelantado que están trabajando con el sector hostelero para ofrecer comidas y cenas a visitantes y expositores, ampliando la oferta gastronómica tanto en calidad como en espacios disponibles.

Como novedad visual, la edición de 2026 presenta un nuevo logotipo con triángulos que simulan una cuña de queso, aunque se mantienen los colores y elementos gráficos para no perder la identidad visual consolidada.

Fromago 2026 promete ser, una vez más, un escaparate internacional del queso y un motor para la economía zamorana.