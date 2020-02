"Línea Zamora. es"

La nueva herramienta de comunicación del Ayuntamiento de Zamora, "lineazamora.es", es el sistema más rápido y eficaz al servicio de los ciudadanos para notificar las distintas incidencias que se produzcan en la ciudad. Línea Zamora está ya operativa a través de la web y para dispositivos android, y ha sido presentada esta mañana por los concejales de Barrios y Participación Ciudadana, Pablo Novo, y el de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente, Romualdo Fernández. Próximamente estará también disponible para Iphone.

Se trata de un nuevo sistema de gestión municipal desarrollado por el propio Ayuntamiento, que viene a sustituir a la anterior herramienta de notificación de incidencias, Línea Verde, que ya no depende de una empresa de gestión externa, sino que pasa a estar manejada por personal propio; por lo que no ha supuesto ningún coste para las arcas municipales, lo que se traducirá en un ahorro anual de unos 5.000 euros. Se trata además de una herramienta que mejora la facilidad de uso y la rapidez a la hora de realizar las notificaciones, según manifestó el concejala de Barrios.

Con este nuevo sistema cualquier ciudadano que se encuentre una incidencia en cualquier punto de la ciudad podrá "in situ" con su propio móvil o con posterioridad, enviar una fotografía indicando el lugar en el que se ha detectado la incidencia, "como, por ejemplo una farola que no funciona, baldosas rotas, deficiencias en parques, etc.", y los administradores de la aplicación se encargarán de notificarlo directamente al responsable del servicio municipal afectado. El ciudadano recibirá una alerta en el correo electrónico que proporcione en su comunicación y podrá consultar el estado de la incidencia en cualquier momento, además de recibir la contestación formal a través de correeo electrónico o telefónicamente.

A Línea Zamora se puede acceder directamente tanto a través de la web en https://www.lineazamora.es/ , como por medio de una aplicación para dispositivos móviles, que se encuentra disponible en el "Play Store" de Google para el sistema operativo andriod, y próximamente también para dispositivos Apple. Según manifestó Pablo Novo, el Ayuntamiento facilitará además que esta herramienta sea software libre y disponible para otros municipios o administraciones.

Otra ventaja sobre el sistema anterior es que la información requerida al ciudadano para tramitar la incidencia es la mínima posible, como puede ser el nombre, correo electrónico o un teléfono de contacto y el comentario que realicen "si se quiere dejar porque ni siquiera es necesario dejarlo". Puede indicar el

lugar donde se encuentra en el mapa o poner la dirección manualmente y una vez aceptadas las condiciones del servicio le da a enviar y su comunicación queda realizada, en un proceso que puede durar menos de un minuto. Posteriormente podrá consultar su aviso en cualquier momento a través del correo electrónico si lo ha indicado. Según el principal encargado del seguimiento de la aplicación se ha buscado un sistema que sea "sobre todo rápido, intuitivo y sencillo, eliminando todo lo superfluo, para que el ciudadano pueda sentirse más motivado a la hora de hacernos llegar su incidencia".

Para el concejal de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente, a cuyos departamentos suelen llegar la mayor parte de las notificaciones, uno de las ventajas fundamentales es que el control lo tienen el propio Ayuntamiento por lo que el procedimiento y la solución serán mucho más ágiles. Romualdo Fernandez considera además que esta puede resultar una herramienta muy importante para solucionar los problemas existentes en la ciudad y que afectan a los vecinos "porque muchas veces el Ayuntamiento no acomete determinadas actuaciones porque no tiene conocimiento de los problemas, pero de esta forma cualquier ciudadano se puede convertir en un vigilante que alerta sobre el estado de su ciudad".

Precisamente con este propósito el concejal de Barrios va a informar sobre el funcionamiento del sistema a las asociaciones de vecinos a partir de la próxima semana, con el fin de que lo utilicen también para hacer llegar más rápidamente a la Concejalía las incidencias que se produzcan en sus barrios.