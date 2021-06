Las instituciones apelan a la responsabilidad y sentido común de los zamoranos para disfrutar del verano

El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) se ha reunido de nuevo esta mañana, como cada lunes, en la Delegación Territorial de la Junta con el objetivo de analizar la situación sanitaria en la provincia de Zamora y con el inicio del verano en el horizonte.

La Delegada Territorial, Clara San Damián, junto con los responsables del Sacyl, Sanidad, Servicios Sociales y Educación han coincidido en que la evolución de los datos epidemiológicos y hospitalarios han empeorado en los últimos días y, ahora mismo, la provincia cuenta con una incidencia acumulada a 14 días de 105 por cada 100.000 habitantes. La Delegada Territorial ha señalado que “en estos momentos la incidencia acumulada a 14 días tiene una tendencia al alza, superando incluso la media autonómica, así que debemos mantenernos alerta y tener un comportamiento responsable, ya que el buen ritmo de vacunación en Zamora no significa que hayamos terminado aún con el virus”.

En cuanto a la vacunación, tal y como ha informado la Delegada Territorial, está previsto que esta semana se suministren en torno a 17.000 dosis en la provincia, entre primeras dosis (nacidos entre 1972 y 1976) y segundas dosis. Además, ha aprovechado para recordar que es importante respetar las franjas horarias de los carteles de vacunación, para evitar “colas innecesarias y aglomeraciones que puedan poner en riesgo la salud de los ciudadanos y, a su vez, dificultar la labor de los sanitarios”.

Con respecto a la celebración de verbenas, no es necesaria una evaluación del riesgo sanitario si la misma cumple con los aforos previstos en el apartado 3.17 del Acuerdo 46/2021. Así, presumiendo que se celebra al aire libre y que, por la propia dinámica de este tipo de eventos, no se dispone de entradas numeradas y de asientos pre asignados, pero siempre que se delimite el espacio donde vaya a realizarse, se podría celebrar, sin necesidad de evaluación del riesgo sanitario, siempre que no se superara un aforo de 500 personas en nivel 2 o el número de personas que, respetando la distancia de seguridad de 1,5 metros, tengan cabida en el espacio que se haya delimitado.

En cuanto a los eventos multitudinarios, no será necesaria la evaluación previa del riesgo sanitario en los casos en que se cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:

- Si el número de asistentes no supera los 250 en espacio cerrado o los 500 al aire libre.

- Si el evento no implica aglomeración de personas.

- Si es posible el cumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 m, tanto en espacios cerrados o al aire libre.

- Si dispone de una organización que permita la aplicación de medidas de control de la trasmisión de virus respiratorios.

Sin embargo, sí que se considerará necesaria la evaluación del riesgo sanitario en los siguientes casos:

- Vaquillas, capea o probadilla.

- Encierros.

- Festejos taurinos tradicionales.

En la guía de niveles elaborada por la Junta de Castilla y León se puede encontrar toda la información detallada, así como los documentos que se deben elaborar en caso de que fuese necesario solicitar una evaluación de riesgo sanitario.

Finalmente, en el CECOPI de esta mañana se ha hecho balance del ritmo de vacunación en la provincia y, a fecha de 12-06-2021, Zamora ha administrado un total de 152.086 vacunas, el 55,98% de la población ya ha recibido la primera dosis y 59.876 personas ya han recibido las dos dosis. Clara San Damián ha comentado que “en los próximos días se informará de la programación de vacunación de la próxima semana”.