Las "facturas impagadas" de Guarido que "ponen en riesgo el sueldo de los trabajadores de Zamora Limpia"

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Zamora, a través de su portavoz Mayte Martín Pozo, ha pedido este viernes “explicaciones urgentes” al alcalde de la capital, Francisco Guarido, “por el motivo por el que se está retrasando el pago de distintas facturas del servicio de Limpieza y Recogida de Basuras de la ciudad desde el pasado mes de marzo. Según hemos podido saber, a día de hoy, desde el Consistorio no se han pagado estas facturas y la cantidad que se adeuda ya alcanza una cuantía económica en torno a los 2,5 millones de euros. No sabemos si la semana próxima se pagará o no, pero lo cierto es que a fecha 3 de septiembre, todavía no se ha pagado. No se ha cobrado y existen dificultades por parte de las empresas de la UTE de Zamora Limpia para realizar las aportaciones extra por el impago del Ayuntamiento. Nos parece una situación extremadamente grave y, por este motivo, entendemos que el alcalde debe dar explicaciones públicas acerca de lo que está sucediendo con estas facturas”.

Los populares han significado que “todos esos pagos se han ido aprobando regularmente en los distintos plenos celebrados hasta la fecha y no entendemos el motivo por el que el Ayuntamiento no ha satisfecho todavía esa deuda. Creemos que se está poniendo en peligro el cobro de los salarios de los trabajadores de Zamora Limpia y eso es algo muy preocupante”.

Para los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora “lo más grave puede ser que, al no responder a esos pagos, eso pueda repercutir sobre los trabajadores del servicio de Limpieza y Recogida de Basuras de la ciudad. Estamos hablando de muchas familias de la ciudad que pueden verse comprometidas en una situación que les es ajena y que ellos no han provocado”.

Por este motivo, desde el Grupo Popular en el Consistorio de la capital se insta al alcalde a que “explique los motivos por los que se ha llegado a esta situación de demora en los pagos de estas facturas y que, sobre todo, no ponga en riesgo el cobro de las nóminas de los trabajadores de la contrata municipal de limpieza de la ciudad. Parece que el alcalde no comprende que sus actos pueden tener repercusiones sobre los demás y, una vez más, demuestra que es incapaz de defender los derechos de los trabajadores y de los zamoranos”.