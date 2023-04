Las carreteras zamoranas registran ya 30 fallecidos desde 2021

La siniestralidad se ha incrementado de forma notable en las carreteras de la provincia. Así se desprende de los últimos datos analizados en la Comisión Provincial de Tráfico y Seguridad Vial celebrada esta mañana en la Subdelegación del Gobierno en Zamora. 30 fallecidos desde 2021 hasta hoy. Unas cifras que, según el subdelegado del Gobierno: “sólo pronunciarlas causa angustia y preocupación. Tenemos que seguir haciendo todo lo humanamente posible para que no sigan aumentando”





UN AÑO 2022 NEFASTO EN LAS CARRETERAS ZAMORANAS





Según los datos facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico, durante 2022 la provincia registró 15 accidentes mortales y un total de 17 fallecidos. Respecto a las cifras recogidas en 2021, (5 accidentes mortales y 7 fallecidos), el incremento de siniestralidad es notable. Algo que el subdelegado del Gobierno en Zamora ha calificado de “inasumible”.

Como ha señalado el jefe provincial de Tráfico, Alfonso Ibáñez. “se han triplicado los accidentes mortales. Tenemos 10 más de un año para otro y eso supone ya el 12,5% de las víctimas registradas a nivel de Castilla y León. Además en 2022 se registra una situación novedosa y sorprendente respecto a otros años. Y es el gran número de atropellos en la vía interurbana (5)..

Una realidad que se está dando no solamente en la provincia de Zamora sino en toda España. De ahí que la DGT haya dedicado, por primera vez en toda su historia, una campaña específica a este asunto que nos está preocupando seriamente aunque de momento en el año presente no está siendo un dato destacado”.

De los 17 fallecidos en 2022, 8 se sitúan en la franja de edad comprendida entre los 26 y los 60 años, 7 entre los mayores de 60 y dos entre los 0 y los 26 años. 11 de los accidente siniestrados se produjeron en carreteras nacionales, 3 en autonómicas y 1 en la red provincial.

En cuanto al tipo de accidente, se contabilizaron 8 salidas de la vía, 5 atropellos de peatón, dos alcances y un choque con obstáculo en la vía. Las causas de los accidentes fueron de forma muy mayoritaria la conducción distraída o desatenta, el cansacio o el sueño, la irrupción del peatón en la calzada o la velocidad inadecuada.

Dentro del análisis del ejercicio 2022, cabe destacar dos meses especialmente negros en cuanto a siniestralidad en la provincia se refiere: julio y diciembre. En el primero se registraron 4 siniestros mortales y 5 fallecidos mientras que durante las últimas semanas del año y más concretamente en los 10 últimos días de 2022, se registraron en las carreteras zamoranas 5 accidentes, algunos con apenas 9 horas de diferencia, que dejaron un total de 3 fallecidos y 14 heridos graves, 9 de ellos menores de edad.

En cuanto a las 11.132 denuncias presentadas a lo largo de 2022, la Guardia Civil detectó cerca de 3.000 infracciones por exceso de velocidad, más de 2.000 por caducidad de la ITV, 727 por no tener el carnet lo la licencia de conducir y 639 por no llevar el cinturón de seguridad. 375 conductores dieron positivo en alcohol y en 324 se detectaron presencia de estupefacientes: “Llama la atención poderosamente que algunas de las causas más frecuentes de infracción sean cuestiones como no tener la ITV en regla, conducir sin carnet de conducir o sin el cinturón reglamentario. Son cuestiones que dependen de uno mismo y seguimos incurriendo en cosas tan simples”, según el subdelegado.