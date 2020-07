Las autoridades preocupadas por la llegada de forasteros a los pueblos

La provincia de Zamora sigue manteniendo unos datos relativamente positivos en relación a la COVID – 19: sin rebrotes localizados y con pocos nuevos casos con PCR positiva. el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, insiste en la necesidad de no perderle el respeto al virus y no relajar nuestras actitudes en cuanto a las medidas de protección personal y distanciamiento de seguridad se refiere.

Blanco recuerda que este fin de semana comienza el mes de agosto y los pueblos de la provincia recibirán multitud de forasteros, por tanto ”debemos tener un comportamiento ejemplar, solidario y responsable para mantener a raya al virus en nuestra provincia”.

El subdelegado, consciente del peligro que entrañan las reuniones familiares y con amigos que se celebrarán en estas fechas, continúa ahondando en este tema e incide en que la clave está en “las tres emes: el uso de Mascarilla, los Metros de distancia de seguridad y la limpieza exhaustiva de Manos”.

La delegada territorial de la Junta señala que hay preocupación en los pueblos por la llegada de visitantes que puedan favorecer la aparición de rebrotes de Covid 19

La delegada de la Junta en Zamora, Clara San Damián, ha asegurado esta mañana que han sido muchos los alcaldes que se han dirigido a la Junta para expresar su preocupación por la posibilidad de que el aumento de población pueda provocar la reaparición del virus en la provincia. “El peligro es que a falta de fiestas patronales, que están suspendidas, los jóvenes y los visitantes opten por organizar fiestas por su cuenta y facilitar la expansión del virus”.

San Damián ha señalado también la Junta no va a dudar a la hora de tramitar todas las sanciones que Guardia Civil y Policía Nacional impongan por no usar la mascarilla. “Hacemos un llamamiento a la prudencia y el respeto por los demás y pedimos que todo el mundo use la mascarilla”.

La delegada ha alertado también de la necesidad de que los jóvenes se mentalicen de la posibilidad de “llevar el virus a casa” a infectar a padres y abuelos en estos días. “Si no se lo toman en serio, podrían poner en peligro a sus familias”.

Además,ante la ola de calor que estamos padeciendo durante las últimas jornadas, se espera una gran afluencia en las zonas de baño de la capital y provincia. A este respecto, el subdelegado del Gobierno,Ángel Blanco,pide un esfuerzo extra a los usuarios y a los ayuntamientos en el control de estas zonas.“Las zonas de baño estarán muy concurridas y es importante, además de las medidas de seguridad y protección frente al virus, la vigilancia y observación de los menores para evitar ahogamientos”, ha finalizado Blanco.