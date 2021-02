Las Águedas de Zamora se quedan este año sin fiesta por el Covid

La pandemia sigue posponiendo las celebraciones tradicionales y las fiestas populares . Esta vez, son las águedas, que hoy deberían celebrar el día grande en honor a la santa , y que se han visto en los pueblos y en la capital a dejar para otro año sus trajes tradicionales en el armario,así como sus cánticos,y bailes.

La Diputación Provincial ha elaborado un vídeo para recordar el día de las Áquedas, una fiesta que reúne a las mujeres y las hace protagonistas y dueñas este día en pueblos y ciudades. El hecho de que la situación actual de la pandemia impida celebrar los festejos en conmemoración de la patrona de las mujeres ,Santa Águeda, ha empujado a la Diputación de Zamora a conmemorar la fiesta de las mujeres con este video.

Cada año la institución provincial, a iniciativa del área de Cultura y Bienestar Social, organiza desde el año 2016 a través de los CEAS (Centros de Acción Social) un Encuentro de Águedas en la provincia, un encuentro que, en palabras del presidente de la Diputación, que participa también en el video, se espera organizar el próximo año para celebrar esta fiesta que es también un homenaje al trabajo y presencia de la mujer rural.Un En cuentro que anteriormente organizaba Cope Zamora



SALUDO DEL ALCALDE DE ZAMORA A LAS ÁGUEDAS

Mujeres de Zamora, devotas de Santa Águeda, “águedas” sencillamente todas:

Este año las calles de Zamora echan de menos vuestra alegría, vuestros coloridos trajes moviéndose en el aire con los bailes tradicionales, esas canciones picaronas que dedicáis a los hombres, y la miaja para todo el mundo que se acerca a saludaros o que se esconde sin éxito para no ser comprometido con vuestras palabras desatadas por un día, o vuestro baile bien “arrejuntao”.

Tampoco vais a venir al Ayuntamiento a pedirme el bastón de mando por un día, vosotras que sostenéis el mundo con vuestro trabajo desde siempre.

Porque este año en que sufrimos la pandemia que nos impide vernos en las calles y no os permite salir juntas para celebrar la fiesta de Santa Águeda, las mujeres habéis sostenido el peso del cuidado de las personas que os han necesitado en los hospitales y en las residencias de mayores (donde sois mayoría de profesionales de todos los sectores: sanidad, limpieza, cocina…) y en las casas donde debemos permanecer el mayor tiempo posible para colaborar en la erradicación de la pandemia.

Como sé que no os rendís fácilmente, me uno con estas palabras a la alegría y a las canciones que este año no sonarán en la ciudad, pero sí en cada una de vosotras y en el recuerdo de años pasados y de los que vendrán para echar un baile en las calles. Me uno hasta el baile en la Plaza Mayor, si supiera bailar.

Sabed que la ciudad os echa de menos en la fiesta de la calle, y por ello no os olvida.

Sirvan estas sencillas palabras para reconocer la importancia del trabajo de las mujeres, y la defensa tradicional de la igualdad con los hombres en el acceso al poder que lleváis reivindicando tantos años el día de Santa Águeda, con gracia, alegría y sencillez.

Por supuesto, el bastón de mando es vuestro hoy especialmente, y todos los días en democracia.

¡Con la firma de este escrito hago entrega del bastón de mando a las Águedas!

Y escucho desde el recuerdo vuestro ¡viva el Sr. Alcalde!, al que respondo en nombre de toda la ciudad:

¡Vivan las Águedas de Zamora!

Zamora, 5 de febrero de 2021

Francisco Guarido Viñuela