La Junta pide a los ayuntamientos de Zamora que eviten los actos que conlleven aglomeraciones

La delegada territorial de la Junta en Castilla y León en Zamora, Clara San Damián, ha hecho hoy un llamamiento a los ayuntamientos de la provincia que eviten actos que conlleven aglomeraciones de personas y lo que se hagan sean al aire libre.

San Damián ha recordado que aunque la provincia empieza a estabilizarse en cuanto a la incidencia acumulada que ya se encuentra por debajo de la media regional, sigue estando en niveles muy altos, 848 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Por ello, ha pedido que se evite la relajación; “estamos en un momento muy delicado en el que cualquier exceso puede conllevar un nuevo incremento de casos y hospitalizaciones”.

Por su parte,Montserrat Chimeno, responsable del Complejo Asistencial de Zamora, ha hecho de nuevo un llamamiento hoy a la ciudadanía alertando de la situación de los sanitarios de la provincia.

“Estamos agotados los sanitarios. No le puedes pedir a un profesional en la quinta oleada que no se vaya de vacaciones o que doble turnos. Por eso pido responsabilidad a todos porque no damos más de sí, los recursos son los que hay”, ha expresado.

Un agotamiento “preocupante” en un hospital en el que aunque hay disponibilidad de camas cuando se vive una avalancha de pacientes como la del pasado fin de semana se requiere una asistencia especial. “El problema es la asistencia y más ahora en periodo estival en el que hay menos personal”, ha detallado.







Respecto al perfil de los hospitalizados por Covid-19, Chimeno ha explicado que hay personas de todas las edades, tanto vacunadas como no vacunados.

“La vacuna está evitando mucha hospitalización y que los cuadros sean más leves pero aun así hay de todas las edades y perfiles. Incluso gente que aparentemente no tenía ningún factor de riesgo para tener que ingresar”, ha añadido.

Un llamamiento a la responsabilidad ante un sistema sanitario que “tiene un límite”, ha concluido la responsabl