La Junta limita las reuniones familiares a diez personas de dos grupos convivenciales y nada de allegados

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy que el Gobierno autonómico mantendrá el cierre perimetral de la Comunidad hasta el próximo 10 de enero salvo las excepciones ya anunciadas en los días próximos a la Navidad y Nochevieja, periodos en los que tan solo se autorizará el viaje entre comunidades para visitar a familiares, y no a allegados como se contemplaba en un primer momento. “Esta excepción es solo para los familiares, no para los allegados”, puntualizó hoy Mañueco ante los medios de comunicación.

Además, el número de personas que podrán reunirse es de seis, salvo en los días de Nochebuena, Nochevieja, Navidad y Año Nuevo, cuando podrá alcanzar las diez personas. “Recomendamos y pedimos que en la medida de lo posible se reduzca el número de personas de esta celebración y no podrán superar los dos grupos de convivencia”, destacó.

Por otro lado, se mantiene el toque de queda a las 22 horas, salvo en Nochebuena y Nochevieja, cuando se amplía a la 1.30 horas “para permitir única y exclusivamente el desplazamiento al domicilio” sin posibilidad de mantener “ningún encuentro social”, además de que esas dos noches, pese a la ampliación del horario para el toque de queda, el cierre de la hostelería está fijado para las 22 horas.

Durante su comparecencia, insistió en que el objetivo que persigue la Junta es “proteger la vida y la salud de los ciudadanos”, por lo que apeló a la “prudencia” en las celebraciones durante las fechas navideñas sobre todo para poder “celebrar las navidades del año que viene y las siguientes”, declaró.

Resumen restricciones

Se permitirá el tránsito de personas en los días 23, 24, 25, 26, 30, 31 y 1 y 2 de enero para ver a familiares, no allegados.

-Tampoco se permitirá superar en estas reuniones los dos grupos de convivencia.

- Se suprime la relajación de medidas para los días 5 y 6 de enero.

- Número máximo de 10 personas en reuniones privaas. Se aconseja que se reduzca el número de personas, extremando el cuidado con las personas mayores y de riesgo.

- Se mantiene el toque de queda a las 22.00 horas, salvo Nochebuena y Nochevieja ampliándose a la 1.30 de la madrugada, para permitir el regreso al domicilio, no para asistir a ninguna reunión social.

- Los bares y restaurantes deberán cerrar a las 22.00 horas y no podrán recibir clientes desde las 21.00 horas.

- Aforo reducido en eventos religiosos, bajo el cumplimiento de todas las medidas de seguridad.

"No podemos bajar la guardia, no podemos tener una falsa sensación de seguridad. No podemos cometer el error que se produjo en verano. Todas las medidas frenarán la tercera ola que ya amenaza con sus garras”, ha recordado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.