La Junta destina 235.000 euros para mejorar una pista forestal entre Espadañedo y Muelas de los Caballeros

La Junta de Castilla y León realizará obras para mejorar una pista forestal que une las localidades de Espadañedo y Muelas de los Caballeros, considerada como infraestructura prioritaria, con el objeto de posibilitar la salida de la madera a extraer de las repoblaciones del grupo de montes de UP (Utilidad Pública) ubicados entre ambos términos municipales. Esta actuación de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio es necesaria para que camiones de alto pesaje de hasta 42 toneladas puedan circular por una pista forestal que evite el uso de la carretera titularidad de la Diputación de Zamora ZA-L-2676, limitada a un peso de 16 toneladas, que comunica la carretera autonómica ZA-125, con el pueblo Vega del Castillo. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del territorio destina 235.000 euros para ejecutar las obras y así, facilitar la extracción de la madera de los pinares de esos montes.

La delegada territorial de la Junta, Leticia García, ha destacado que las actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se centrarán en “la mejora y ensanche de una pista ya existente en la que se habilitarán nuevos tramos”. Asimismo, la delegada ha subrayado que “se ejecutará trabajos en los 11 kilómetros de la vía en los que se contempla adaptar como pista principal, de los cuales en unos 1,5 kilómetros se proyectará una apertura de pista y sobre el resto del tramo (9.5 kilómetros) se afrontarán actuaciones de mejora y ensanche de la vía. La pista tendrá, como normal general y en todo el trayecto, hasta una anchura máxima de 5 metros entre aristas interiores de cunetas”.

Esta mejora de la pista forestal, que conlleva una inversión de 235.000 euros y está cofinanciado por la Junta de Castilla y León y la Unión Europea a través de los fondos de Recuperación y Resiliencia NextGeneration-EU, ha recibido recientemente el informe favorable de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) simplificada ya que todo el trazado se encuentra dentro de la ZEPA “Sierra de la Cabrera”, afectado a la Red Natura.

Montes de utilidad pública

La riqueza forestal de Zamora constituye una fuente muy importante de recursos naturales renovables, con un total de 231 montes de utilidad pública en la provincia que suman una extensión de 119.760 hectáreas, distribuidos en 7 montes de UP de titularidad de la Junta con una extensión de 2.350 hectáreas y 224 montes de entidades locales, en su mayoría ayuntamientos, que suman 117.410 hectáreas. Los montes de nuestra provincia son generadores de riqueza, no sólo medioambiental, sino económica para el mundo rural: fomentan el turismo de naturaleza, permiten la producción de madera, los productos micológicos, la caza, etc. y constituyen una importante fuente de ingresos para los pueblos, contribuyendo con su explotación racional y sostenida en el tiempo a mantener la población de estos.