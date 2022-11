La Junta anima a los zamoranos a solicitar la ayuda para mejorar la eficiencia energética en viviendas

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio hace un llamamiento a aquellos particulares propietarios, usufructuarios o arrendatarios de vivienda habitual en la provincia de Zamora para que soliciten la subvención del Programa de ayudas a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas 2022 con el objeto de reducir la demanda energética de calefacción y refrigeración y/o una reducción del consumo de energía primaria no renovable, así como realizar obras de modificación o sustitución de elementos constructivos de la envolvente térmica con el fin de ahorrar de energía. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 30 de junio de 2023, y su financiación está sujeta al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea - Next Generation EU (PRTR-NG).

La Junta de Castilla y León, a través del Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) del 8 de julio de 2022, ha convocado esta línea de ayudas cuyo importe subvencionable será del 40% del coste, con un límite de 3.000 euros por vivienda. No obstante, la inversión mínima tiene que ser igual o superior a 1.000 euros. Se podrán incluir como gastos los honorarios de los profesionales intervinientes, coste de la redacción de los proyectos, informes técnicos y certificados necesarios, gastos derivados de la tramitación administrativa, y otros similares siempre que estén justificados.

Esta convocatoria para particulares que efectúen dichas obras de mejora de eficiencia energética en viviendas, unifamiliares o pertenecientes a edificios plurifamiliares, tiene el objeto de conseguir una reducción de al menos el 7% de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración y/o una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos el 30%. También se incluyen aquellas actuaciones de modificación o sustitución de elementos constructivos de la envolvente térmica, como por ejemplo ventanas, para adecuar sus características a los valores límite de transmitancia térmica y de permeabilidad al aire, cuando proceda, establecidos en los documentos del Código Técnico de la Edificación.

Todas las labores deben estar sujetas al cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente. No obstante, la convocatoria de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio señala que no serán subvencionables las actuaciones de inversión en generadores térmicos que utilicen combustible de origen fósil.

En cuanto a los requisitos, la Junta ha determinado que las viviendas objeto de las actuaciones subvencionables han de constituir la residencia habitual y permanente de sus propietarios, usufructuarios o arrendatarios en el momento de solicitar la ayuda. Dicha circunstancia se acreditará mediante certificación o volante de empadronamiento, no considerándose válidos aquellos certificados o volantes expedidos con fecha anterior a dos meses a la de la solicitud. Y no se tendrán en cuenta aquellas destinadas a alquiler turístico.

Los trámites para pedir la subvención del Programa de ayudas a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas 2022 se podrán efectuar por vía electrónica o bien en oficinas de asistencia en materia de registros de la Junta de Castilla y León.