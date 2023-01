Jesús María Prada, candidato del PP a la alcaldía de Zamora

Ya hay candidato oficial por el Partido Popular a la Alcaldía de Zamora. No hubo sorpresas y Jesús María Prada asume el reto de devolver la gestión de la ciudad al centro derecha, tras la mayoría absolutista de Izquierda Unida.





Este político de 46 años es desde 2019 concejal del Ayuntamiento de Zamora y Vicepresidente segundo de la Diputación de Zamora y Diputado de Educación, Cultura, Deportes, Turismo y Promoción del Territorio. Nació en Vitoria por causas del destino. Su padre, guardia civil, estaba destinado en Vitoria cuando Jesús María Prada nació, pero cuando todavía era un niño retornó a la provincia para instalar aquí su residencia de forma permanente.





Jesús María Prada seguirá desempeñando las funciones de diputado provincial mientras pisa la calle para explicar un programa que se irá perfilando en las próximas semanas. Al igual que la lista, que no se desvelará hasta los meses de marzo o abril. No quiso revelar nada sobre ese equipo que le acompañará ya que aseguró que debe hablar con mucha gente durante estas semanas. Incluso no cerró la puerta a una conversación con Francisco José Requejo, presidente de la Diputación.





Por último, aseguró que su perfil como candidato será el que tiene como persona, asegurando que buscará una campaña en positivo, evitando la confrontación entre partidos. Habrá mucho tiempo para hablar de sus retos, pero lo principal ahora, a su juicio, es transmitir a todos los zamoranos la ilusión con la que asume esta candidatura.





“Yo creo que en estos años, el Ayuntamiento se ha convertido en el administrador de la comunidad de vecinos en el que solo nos hemos dedicado a pagar los recibos del agua, de la luz, de la basura, limpiar el portal… yo creo que tenemos que aspirar a mucho más”, defendió Prada en su presentación.





De esta forma, ya son dos los candidatos que se conocen a la alcaldía de Zamora. David Gago por el PSOE y Jesús María Prada por el PP.