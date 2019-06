A dos días para el Pleno de constitución de la Diputación,nada se sabe sobre posibles pactos de gobernabilidad .Sin embargo,IU apuesta por un cambio en la Diputación y plantea sus propuestas a PSOE y Ciudadanos ,partidos a los que ha solicitado una reunión urgente y a los que ha enviado un documento de propuestas para «cambiar el rumbo de la Diputación de Zamora».

El coordinador provincial de IU,Miguel Ángel Viñas ha señalado que el documento presenta las ideas generales de actuación, «sin líneas rojas»,pero los diputados de la formación no quieren que su apoyo sea "un cheque en blanco"a los otros dos partidos que pueden formar el posible pacto. También han comunicado que no van a presentar candidato a la presidencia de la institución provincial, porque entienden que quién debe hacerlo es el PSOE. Con este documento en el que quieren «hablar de propuestas y no de puestos», toman la iniciativa, porque aunque ha habido contactos no se ha acordado nada. Viñas confía en que Ciudadanos sea fiel a sus palabras de "cambio y regeneración" en los pueblos y que sus directrices a nivel nacional no sean condicionantes en Zamora "y terminen pactando con el Partido Popular".

Según la diputada electa de IU, Laura Rivera, “estamos condenados a entendernos ,si se quiere un cambio en la Diputación “.I

Izquierda Unida expuso, además, que entendían que el presidente de la Diputación de Zamora debería ser del PSOE, al ser la formación con más diputados.

Desde IU han reiterado que son propuestas basadas en la austeridad, la transparencia, la lucha contra la despoblación o la igualdad de todos los pueblos con fin de llegar a acuerdos pero que no constituyen un programa político, sino principios básicos para la investidura de la Presidencia de la Diputación

IU ha anunciado que pedirán que la votación sea a mano alzada.