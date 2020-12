Isabel Blanco defiende la gestión de la Junta en las residencias de Zamora durante la pandemia

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades,Isabel Blanco, defendió la gestión de las residencias de Zamora durante el COVID.La consejera,que participó en la Junta Directiva Provincial del PP, recordó que la comunidad “estuvo entre las primeras en cerrar las residencias”. El 11 de marzo se cerró Miranda; el 13 de marzo se cerraron el resto y, a partir de ahí, se empezó a tomar medidas, que se han ido mejorando”,

Blanco afirmó sentirse “satisfecha” con la labor desarrollada en relación con los centros residenciales de mayores. “Esta pandemia nos pilló desprevenidos a todos. Nadie esperaba la magnitud de lo que estaba pasando. Ni las residencias estaban preparadas para ser hospitales ni las casas estaban preparadas para ser colegios o ser oficinas y hubo que adaptarse”, expuso.

De los análisis posteriores que hemos hecho, si algo tenemos claro, es que “el Gobierno no nos avisó de la magnitud de este virus”, subrayó.

“Es muy fácil juzgar ahora pero hay que ponerse en el mes de marzo, cuando el Gobierno decía que centralizaba la compra de EPI pero, a los tres días, dijo que no, que no eran capaces, cuando los mercados ya estaban saturados. Yo me acuerdo, cuando se hizo un llamamiento a la sociedad para que donaran mascarillas, para que pusieran a disposición de los centros residenciales, de los centros sanitarios todos los EPI, el material de protección que tuvieran porque no existía”, apuntó.

Segunda oleada

Blanco puntualizó que los resultados de la segunda oleada de la pandemia están siendo “mucho mejores” que los de la primera. “Se establecieron esos protocolos de actuación, esos planes de contingencia en los centros residenciales”, expuso.

En este contexto, comentó que se logró controlar los vectores de transmisión de contagio que había en los centros residenciales con la limitación de salidas y extremando las precauciones con las salidas y las visitas, además de poner a disposición de los trabajadores todas las medidas de protección.

La consejera de Familia e Igualdad hizo todas estas declaraciones en la sede del PP de Zamora, junto con el presidente del PP de Zamora y vicepresidente primero de la Diputación, José María Barrios, antes de participar en la Junta Directiva Provincial, celebrada de forma telemática y que incluyó un balance del ejercicio en las instituciones gobernadas por el PP. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García, participó también en la reunión.

Isabel Blanco, agradeció la “confianza” brindada por los habitantes de Castilla y León a la gestión realizada por la Junta durante “un año tan duro” y destacó que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sea “el líder más valorado” de la Comunidad autónoma, según las encuestas. Blanco hizo hincapié en que, por primera vez, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades dispondrá de un presupuesto superior a mil millones de euros, concretamente, 1.081. “Se destina a prestaciones, dependencia, pensiones, poner en marcha la teleasistencia avanzada gratuita para todos los usuarios.