Importadores chinos visitan Toro

Enmarcado en las acciones de promoción internacional llevadas a cabo por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro, en el día de ayer tuvo lugar la segunda misión inversa con importadores procedentes de diferentes países estratégicos para el vino de Toro.

Estas misiones inversas tienen como objetivo principal la captación de importadores de cada país objetivo para que viajen hasta Toro y puedan conocer de primera mano las bodegas,viñedos, vinos y en general, la zona de producción… etc, para así conseguir proyectar una mejor imagen de la D.O. del vino de Toro y poner cara a las personas que están detrás de cada proyecto entablando relaciones entre ambas partes para que desemboquen en una posible apuesta comercial de interés tanto para la bodega como para el importador en su país de origen.

En el mes de abril tuvo lugar la visita de importadores de Estados Unidos, pero en esta ocasión ha sido el turno de China, un país potencial para los intereses de la D.O. Toro y sus bodegas debido a ese creciente interés por el mundo del vino. El objetivo de la actividad que tiene una duración de cuatro días (23-26 abril) sigue siendo el mismo que en otras ocasiones y no es otro que el conocer la D.O. mediante una dinámica que se repetirá en todas las actividades de este estilo. El primer día está destinado a una mini feria o showroom, que consiste en una serie de entrevistas personales con los representantes de las bodegas participantes en cada misión inversa en la que los importadores pueden catar los vinos de cada una de las bodegas e intentar entablar relaciones comerciales en un futuro. Los dos días restantes se reservan para visitas a algunas de las bodegas participantes para comprobar de primera mano las instalaciones, el viñedo, las infraestructuras etc, de la D.O. y así poder construir una mejor imagen de este viaje comercial tan visionario. En esta ocasión, las bodegas participantes de la misión inversa han sido: Valbusenda, Quinta de la Quietud, Elías Mora, Pagos de Matarredonda, Moisés Gran Vino, Viñaguareña, Monte la Reina, Rejadorada, Divina Proporción, Orot, Pagos del Rey, Francisco Casas, Torreduero, Liberalia, Fariña, Rodriguez Sanzo y Sobreño.

A finales del mes de mayo, como se ha explicado anteriormente tendrá lugar la misión inversa con Suiza.