Igea defiende en Toro la “honesta” gestión de Ciudadanos en la Junta

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, afirmó que “siempre tenía las encuestas” el número uno del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, a la hora de tomar las decisiones. “Cuando tomábamos decisiones, cuando no había vacunas, tratamiento, la letalidad era de hasta 80 muertos diarios, utilizábamos las publicaciones y evidencias científicas para tomar decisiones. Medidas antipáticas. El presidente siempre tenía las encuestas. Nosotros contábamos vidas y los demás, votos. Cuando la suma de votos y vidas le ha sido favorable, ha convocado elecciones”, sentenció.

“Esa es la diferente manera de enfrentarnos a la política. Quien prefiera los votos a las vidas no está en el sitio adecuado. Quien piense que nos hemos equivocado por ser duros y tomar, a veces, medidas impopulares no está en el sitio adecuado. Hemos venido a la política a defender los interese, las vidas y las haciendas de los ciudadanos”, añadió.

Francisco Igea tildó de “bastante patético” que se convoquen unas elecciones anticipadas y que Mañueco “no defienda la acción de su gobierno, sino que defienda la acción del gobierno de una comunidad autónoma que está al otro lado de Guadarrama” y apostilló: “Es la primera vez que lo veo”.

“Cuando la gente decía que estábamos perjudicando el empleo, la economía y los hosteleros, había reuniones con hosteleros, comerciantes, siempre iba yo. Cuando había que decir que vamos a tener que cerrar, siempre estábamos nosotros, nunca estaba el presidente. Es como Sánchez: cuando abrimos, sí que estoy. Cuando cerramos, ya va el cabrón del Igea. Vamos a resumirlo para que se entienda”, señaló.

Francisco Igea hizo estas declaraciones en las instalaciones de la Bodega Latarce, en Toro , junto con el cabeza de lista por la provincia, Alfonso Martín, durante la presentación de la candidatura.

“Es verdad que no fuimos muy populares. Somos los tipos que en los momentos más duros de nuestra comunidad hicimos lo que debíamos. Estamos haciendo una tierra de gente más libre. Cuando la gente y los medios no te deben favores, cuando los empresarios saben que no tienen que invitarte a comer para conseguir una subvención, vives en un sitio más libre”, agregó.

“Historia de deshonestidad”

El candidato del partido naranja describió los episodios políticos más recientes como “historia de deshonestidad y mentira” e insistió en que “dos años y medio escasos tras la anterior convocatoria de elecciones, estamos aquí porque hay quien ha decidido que era el momento más favorable para su interés partidista”.

“El Gobierno ha sido de Ciudadanos. Durante dos años y medio, probablemente, los peores de nuestra comunidad y de nuestro país desde la desgraciada Guerra Civil, los que más desgracia, muerte y desolación han sembrado en nuestro país. No pedimos estar al frente de esta situación, no nos metimos en política para gestionar lo que nos ha tocado gestionar pero lo hicimos con honestidad. Hemos trabajado en estos durísimos años con la premisa que va a marcar esta campaña, que es la honestidad”, valoró.

En este contexto, Igea recordó los meses previos a la pandemia de COVID-19, cuando se trató la reforma de la Atención Primaria. “No mentimos cuando vinimos a presentar la imprescindible reforma de la Atención Primaria, diciendo la verdad, lo que entendíamos que era necesario. Después, surgió la pandemia, hubo que enfrentarse a unos días terribles, en los que un sistema hospitalario con apenas 5.000 camas y 160 de intensivos, en quince días metimos a 2.500 personas por una sola enfermedad. 300 personas intubadas, buscando suministros por todas partes y abrir mercados donde no los teníamos pero nunca mentimos a la gente”, expuso.

“Cuando no tuvimos suministros, pedimos ayuda; cuando la gente moría, dijimos la verdad; cuando tuvimos que enseñar los documentos de las decisiones tomadas, los enseñamos. Hicimos política desde la honestidad. Puede que esto no nos salga rentable, puede que esta campaña no nos salga rentable pero, si permanecemos o si nos vamos, vamos dormir con la tranquilidad de quienes se han enfrentado a la política desde la verdad. Estamos orgullosos de lo que hemos hecho”, subrayó.

Igualmente, hizo hincapié en que “no compramos la voluntad de los sindicatos ni de los empresarios”, ya que el dinero público “tiene que rendir”, lo que “nos ha costado serios disgustos” y apostilló: “No somos los tipos que nos cargamos el diálogo social, sino lo que decimos que los centenares de millones tienen que rendir resultados y no compramos el silencio de nadie, como no hemos comprado el silencio de los medios ni la paz del estanque en el que ha vivido esta comunidad durante 30 años, hasta que nosotros llegamos al Gobierno”.

Biorrefinería de Barcial del Barco

Por último, Francisco Igea se refirió a la biorrefinería de Barcial de Barco (Zamora) y la gran polémica en torno al proyecto. “Si usted piensa que hay delito, antes de hablar con nosotros, vaya a la Fiscalía. Los delitos se resuelven ahí. En la última rueda de prensa del último Consejo de Gobierno ya se había presentado la denuncia y yo anuncié que la semana siguiente les recibiríamos. El lunes fuimos cesados”, apuntó.