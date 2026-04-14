Huida a toda velocidad, drogas y ataque a la Guardia Civil: así cayó un conductor temerario en Zamora

Un conductor ha sido detenido en la provincia de Zamora como presunto autor de tres delitos contra la seguridad vial y un delito de atentado a agente de la autoridad, tras protagonizar una peligrosa huida que pudo acabar en tragedia. Los hechos ocurrieron el pasado 14 de abril de 2026, durante un dispositivo especial de vigilancia de la Guardia Civil.

Los agentes del Subsector de Tráfico detectaron un turismo que circulaba por la carretera CL-612 (Palencia-Zamora), en las inmediaciones de la capital zamorana. Cuando los agentes intentaron proceder a su identificación, el conductor ignoró las señales de alto y aceleró bruscamente, iniciando una fuga temeraria.

Una persecución de alto riesgo

Durante la huida, el sospechoso condujo a gran velocidad y realizando maniobras en zig-zag, lo que supuso un grave peligro tanto para su propia vida como para la del resto de usuarios de la vía. La situación obligó a los agentes a iniciar un seguimiento para tratar de interceptar el vehículo.

El episodio culminó cuando el conductor perdió el control del coche y sufrió una salida de vía en el camino Arroyo-Valderaduey, en el término municipal de Roales del Pan. Lejos de cesar su actitud, el individuo salió del vehículo en estado agresivo.

En ese momento, según fuentes oficiales, el detenido acometió contra los agentes, mostrando una actitud violenta y desafiante. Además, se negó a someterse a las pruebas de alcoholemia y detección de drogas, a pesar de presentar síntomas evidentes de estar bajo la influencia de sustancias estupefacientes.

Delitos graves y posibles penas de prisión

Tras su identificación, la Guardia Civil instruyó diligencias por varios delitos. En concreto, se le imputan conducción bajo los efectos de drogas, negativa a someterse a las pruebas y conducción temeraria, además del delito de atentado contra agente de la autoridad.

Estas infracciones podrían acarrear importantes consecuencias penales. El detenido se enfrenta a penas de prisión que pueden alcanzar hasta los tres años, así como a la retirada del permiso de conducir durante varios años.

Desde la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil recuerdan que el consumo de drogas al volante reduce drásticamente la capacidad de reacción, la atención y la percepción de la realidad, multiplicando el riesgo de accidentes.

Este suceso vuelve a poner el foco en la importancia de los controles de tráfico y la actuación de las fuerzas de seguridad, cuyo objetivo es reducir la siniestralidad y garantizar la seguridad en las carreteras españolas.