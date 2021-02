Guarido garantiza la finalización de las grandes obras en 2023

El alcalde de Zamora califica de justa la petición por parte del PP, Ciudadanos y Vox, de explicaciones sobre la paralización de algunas obras anunciadas,o que están paralizadas”, como es el caso de la ampliación del Teatro Principal, Parque de Bomberos, Trasera del Ayuntamiento, Centro Cívico, Puente de Piedra y Banco de España.

En nota de prensa,Francisco Guarido empieza diciendo que esas obras bien pudo hacerlas el Gobierno del PP en los 20 años seguidos que estuvo gobernando. No lo hicieron y todas ellas las arrancó el Equipo de Gobierno con esfuerzo y dedicación. “Obras que se acabarán en este mandato”,asegura Guarido,que admite que “es verdad que, en algún caso, hay retrasos de los que evidentemente soy el responsable político Los que no empezaron nunca esas obras no se arriesgaron; los que las empezamos sí. Y asumo la crítica si algo ha salido mal, pero insisto que todo se acabará en este mandato”. . Y lo digo con humildad, asumiendo la crítica que hace la derecha y la extrema derecha”.

El alcalde señala que “también es cierto que ahora, como dice el PP, podemos hacer la ruta de las obras inacabadas, pero antes de tomar las riendas este equipo de gobierno no había ruta posible”,

Este es el resumen que hace el alcalde las obras

Ampliación del Teatro Principal. Sobre el edificio que fue Biblioteca y Cuartel de la Policía que estuvo en desuso 20 años. La obra comenzó en septiembre de 2018. En el transcurso de la obra aparecieron diversas cuestiones arqueológicas de un edificio anterior, lo que evidentemente complicó la ejecución. La empresa dio suspensión de pagos, intentando el Ayuntamiento una cesión de la obra sobre otra mercantil que resultó imposible. En diciembre de 2019 el Ayuntamiento decide la rescisión del contrato con incautación de la fianza y traslado al Consejo Consultivo que nos dio la razón. Se ha rehecho el Proyecto y se ha comunicado a la Comisión de Patrimonio su contenido el 10 de febrero de 2021. La obra se acabará.

Trasera del Ayuntamiento. Se trata de un solar abandonado los últimos 30 años y que este equipo de gobierno ha decidido utilizarlo para dar accesibilidad al Ayuntamiento. Sabiendo que debajo estaba el arranque de la Muralla, se hizo una cata arqueológica previa para aclarar la actuación. El proyecto de construcción no tuvo el respaldo de la Comisión de Patrimonio por la ubicación de algún pilar. Se rehará en ese pequeño detalle y seguiremos adelante. Nadie en 30 años se atrevió a tocar este solar abandonado.

Parque de Bomberos. Después de 23 años de marear la perdiz el PP, este equipo de gobierno se ha atrevido a hacer un proyecto de construcción definitivo con la ubicación concreta en la “rotonda del Sancho”. Es verdad que antes de antes de abrir los sobres de las ofertas hemos dado marcha atrás al advertirnos algunas empresas solventes que la obra estaba infravalorada. Los informes indican que a principios de 2020 se introdujeron unidades de obra sin valoración económica. Un grave error técnico que habrá que enmendar reiniciando la licitación con más dinero de obra.

Puente de Piedra. Que necesita una reforma es evidente desde hace otros 20 años. Primero el PP y después IU hemos intentado financiación a través del llamado uno por ciento cultural del Ministerio de Fomento y que no ha sido posible, ni con el Gobierno de Rajoy ni con el de Pedro Sánchez. Y hasta aquí hemos llegado. Hemos hecho un proyecto de rehabilitación de lo más urgente a resolver por valor de 680.000€ que la Comisión de Patrimonio ha dado luz verde hace unos días. Se licitará y se hará en este mandato.

Banco de España. “Asumo toda la responsabilidad.” Se ha licitado dos veces y la empresa en las dos ocasiones ha abandonado. Estamos rehaciendo el proyecto para volver a licitar. “En mi descargo, y de forma humilde diré que yo no hice el contrato de alquiler leonino con un organismo del Estado, sino que fue el PP, y por ello nos cuesta y seguirá costando 90.000€ anuales que van del Ayuntamiento de Zamora al Ministerio de Hacienda”. Es imprescindible acabar la obra para ubicar el Museo Baltasar Lobo en el Ayuntamiento Viejo. “También en mi descargo he de decir que el Proyecto para ese Museo, hecho por uno de los mejores arquitectos de España está prácticamente finalizado.”

Centro Cívico. Obra que promueve la Junta de CyL con el impulso de este equipo de gobierno. Se ha retrasado para matar dos pájaros de un tiro. La obra del Conservatorio de 13 millones -su proyecto básico ya tiene licencia- y el propio Centro Cívico, una obra de 4 millones, cuyo proyecto básico está hecho con el visto bueno del Ayuntamiento. El de ejecución, el Gobierno de la Junta se ha comprometido a tenerlo acabado en abril. “Será una realidad en este mandato.”

Museo Pedagógico. Este no lo han citado. Alcaldes anteriores lo intentaron, pero no lo lograron. Ya está entregado el Proyecto de obra y museológico para ubicarlo en los antiguos Laboratorios Municipales.

Por no hablar de otros proyectos que rondan en los deseos hace 30 años y que no recibieron apenas impulso, como es despejar la Muralla en Ronda de la Feria. Pues “ya llegamos casi hasta el Sillón de la Reina. Por si quieren ir a pasear hasta allí o hasta el Matadero.”

Es cierto,añade Guarido “que tenemos muchos frentes abiertos y que hemos empezado obras a las que nadie hincó el diente, como lo es que todos los frentes se cerrarán en este mandato. También es verdad que ha habido algunos retrasos de los que como alcalde soy responsable. No todo sale bien. Hemos arrancado muchas obras aparcadas desde tiempos inmemoriales, y alguna como el Banco de España se ha torcido, pero se enderezará.”