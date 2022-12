Guarido renuncia a ampliar el Teatro Principal

Fuentes del Ayuntamiento de Zamora han transmitido a los concejales del Partido Popular que el alcalde Francisco Guarido y el equipo de gobierno de Izquierda Unida han desistido de realizar las obras de ampliación del Teatro Principal de Zamora. Hay que recordar que este es un proyecto ideado por el Partido Popular en el año 2015 y que este equipo de gobierno, al igual que ha pasado con el Banco de España, no ha sido capaz de llevar a cabo; eso si, han anunciado ante los medios de comunicación este proyecto en al menos en 17 ocasiones en estos ocho años, según los datos que ha podido recabar el grupo popular en la hemeroteca de los medios de comunicación. La ultima vez que el equipo de gobierno informó algo sobre esta obra fue el 17 de mayo, en la que declaró desierta una vez mas la licitación, en este caso por la renuncia de dos empresas licitadoras por no haber cumplido el propio ayuntamiento el plazo de 3 meses para adjudicar la obra desde que se abrieron las ofertas. Es por tanto responsabilidad única del equipo de gobierno el fracaso de esta licitación.

El equipo de gobierno de Izquierda Unida comenzaba el año 2022, anunciando la inmediata ejecución de las obras de ampliación del Teatro principal de Zamora, que con un presupuesto de 250.000 €, y 8 meses para su ejecución, dotaría a esta instalación municipal de nuevos espacios, que modernizarían el espacio teatral más icónico de la ciudad. Parece ser que este es otro de los “proyectos malditos” para Izquierda Unida que no ha sido capaz de ejecutarlo ni en este año, ni en los últimos 8 que han gobernado la ciudad de Zamora. Esta incapacidad de gestión del equipo de gobierno ya se ha venido poniendo de manifiesto en los últimos meses entorno a las licitaciones del banco de España, del parque de bomberos, del mercado de abastos, etc. Desde el Partido Popular se cree que esta será la primera renuncia oficial a un proyecto de los que el alcalde llamo “de mandato”, a la que le seguirán varias más en los próximos meses, fundamentalmente después de las elecciones si Guarido o Izquierda Unida siguen en el gobierno.

Según palabras del portavoz popular Víctor López de la Parte, “en los próximos meses asistiremos al paripe orquestado por el equipo de gobierno de Izquierda Unida, en el que sobraran las fotos para aparentar que se hace algo entorno a los grandes proyectos anunciados por Guarido, aunque en realidad, al igual que con la ampliación del Teatro Principal, ya hayan renunciado a la realización de gran parte de ellos”.

Por todo esto el Partido Popular pedirá en el próximo pleno explicaciones al alcalde sobre esta renuncia, y qué responsabilidades se tomarán después de estar gestionando más de ocho años un proyecto que no se ha llevado a cabo y que ha provocado gastos administrativos y de gestión que no han servido para nada, además preguntarán sobre que planes de uso hay para el edificio donde se iban a realizar las obras y que a día de hoy no tiene un proyecto de uso. Es sabido por el grupo popular, que desde la Concejalía de Cultura se están solicitando presupuestos para alquilar locales, que sirvan como almacén al Teatro Principal, cuestión del todo surrealista a la vez que se renuncia a dotar a este equipamiento de un nuevo espacio que ya es propiedad del ayuntamiento.

Por otra parte cabe recordar el equipo de gobierno, antes de que busque culpables a sus problemas fuera de sus filas como es habitual, que este proyecto viene del año 2015 y han tenido mas de ocho años para ejecutarlo, por lo que no pueden achacar las culpas de su gestión, al menos en este caso, a la subida de precios de materiales y del coste de las obras.

El Partido Popular también muestra su preocupación por la escasa capacidad de gestión de este equipo de gobierno y recuerda que en sus manos esta la gestión de los fondos que llegan de la Unión Europea y que si los proyectos no se realizan en tiempo y forma, habrá que devolver este dinero, con lo que ello podría suponer para las arcas del ayuntamiento de Zamora, por ello y ante esta incapacidad en la gestión, los concejales del Partido Popular volverán a solicitar la creación de una comisión de seguimiento de las contrataciones de obra publica del Ayuntamiento, una propuesta que este grupo ya realizo en el año 2019 y fue rechazada por el equipo de gobierno de Izquierda Unida y que ahora más que nunca se hace patente su necesidad en aras de la transparencia en la gestión de los fondos europeos y en la ayuda que los grupos de la oposición podrán realizar para mejorar la aplicación de los mismos a los objetivos marcados por el plan de recuperación económica de la comisión europea.