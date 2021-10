La Guardia Civil de Zamora realiza varios auxilios sanitarios por diversas causas

La Guardia Civil vela por la seguridad ciudadana mediante la prevención e investigación de las conductas delictivas, así como con el auxilio y atención a los requerimientos de la población. Días atrás, componentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, atendieron sendos requerimientos en los que se solicitaba colaboración para la localización de dos personas desorientadas. El primero de los auxilios se realizó el día 9 de octubre, cuando se recibe la llamada de una persona comunicando que su padre se había perdido mientras realizaba una ruta de senderismo por las proximidades de la localidad de Flechas, desconociendo qué ruta estaba haciendo y por dónde transcurría. Desde el Centro Operativo de Servicios se establece contacto con la persona perdida, manifestando encontrarse bien, pero asegurando que no sabe dónde se encuentra. Finalmente se obtienen sus coordenadas y se le indica que permanezca en ese lugar. Al poco tiempo es localizado por la patrulla de servicio del Puesto de Alcañices en buen estado, no precisando asistencia sanitaria, trasladándolo a la localidad de Flechas, donde le esperaban sus familiares. -La segunda de las intervenciones se realiza el domingo día 10 de octubre, como consecuencia de un requerimiento del 112, alertando que una mujer se encontraba desorientada tras haber sufrido un accidente en la zona de Sanabria, sin poder precisar el lugar, debido al estado de nerviosismo en el que se encontraba la reclamante. Tras mantener varias conversaciones entre la Central Operativa de Servicios (C.O.S.), se pudo determinar la posibilidad de que la mujer se encontrara en las proximidades de la localidad de Lubián, donde finalmente es localizada por una patrulla de ese Acuartelamiento. En ese caso son avisados los servicios sanitarios para la exploración de la mujer, localizando su vehículo accidentado en los extrarradios de la localidad. En referencia a otros auxilios sanitarios realizados, el día 15 de este mes se recibe aviso en la central COS, a quien les comunica personal del SACYL que requieren presencia policial por un auxilio en carretera a una persona. La persona a auxiliar se trataba de un varón que comunicó sentirse mareado y con falta de oxígeno, indicando que estaba notando que le costaba respirar, deteniendo su vehículo en el PK.73 de la carretera CL612, siendo atendido por el personal sanitario y trasladado en ambulancia para un reconocimiento más exhaustivo, haciéndose cargo los agentes del vehículo dejándolo estacionado en lugar seguro a disposición del usuario. El día 16 de octubre a las 17:15 horas, se recibe aviso de la central COS para colaborar con el equipo médico desplazado hasta la localidad de Villalobos, motivado por la caída en el interior de un domicilio de una persona en citada localidad. Debido a la gravedad de la situación, la víctima es atendida por los servicios médicos, y una vez estabilizada es derivada en helicóptero del 112 trasladándola al Hospital Virgen de la Concha. También, en la mañana del día 19 de octubre, a las 12:00 horas, se recibe llamada en la Central COS, en la que se comunica que en la localidad de Cañizo una persona de avanzada edad está caída en el interior de su domicilio, no pudiendo levantarse, y no pudiendo las asistencias sanitarias acceder al lugar puesto que se encuentra la vivienda cerrada. Hasta el lugar del incidente se desplaza una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Asparigos y bomberos de Benavente. Ante la imposibilidad de acceder al interior de la vivienda y debido a que la persona auxiliada llevaba dos días sin contestar al teléfono a las repetidas llamadas de sus familiares, se accede al domicilio a través de la vivienda colindante desde donde se realizan las gestiones pertinentes para poder abrir el acceso al interior. Un vez en el interior se localiza a una mujer (83) caída al lado de la cama, consciente, pero sin poder moverse, siendo atendida inmediatamente por personal sanitario desplazado hasta el lugar, siendo desplazada por los servicios médicos la hospital de Zamora.