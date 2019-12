La Guardia Civil lanza la campaña “175navidades a tu lado” para unas fiestas seguras

La Guardia Civil ha puesto en marcha una campaña con la que pretende fomentar conductas responsables entre los ciudadanos para disfrutar de unas navidades seguras. Bajo el lema “175 navidades a tu lado”, la campaña va a estar centrada en dos objetivos: por una parte, la seguridad para la propia integridad de las personas, y por otra, el respeto al medio ambiente y a los entornos públicos en las zonas de ocio y turismo. Para ello, guardias civiles de diferentes partes de España se han grabado en breves vídeos para su difusión en redes sociales con el hashtag #175NavidadesATuLado. En estos clips, se facilitan consejos para prevenir accidentes en la carretera y la montaña, proteger el medio ambiente y evitar robos en domicilios o en la calle, entre otros. Los protagonistas de los mismos son agentes de especialidades como Seguridad Ciudadana, Servicio Cinológico, Montaña, SEPRONA o Tráfico.

Además, la Guardia Civil ha puesto a disposición de comerciantes y vecinos un tríptico descargable en la página web del Cuerpo en el siguiente enlace: http://www.guardiacivil.es/documentos/prensa/Triptico_Consejos_Navidad_Gua rdia_Civil.pdf En este documento vienen recogidos los principales puntos para la prevención de accidentes y delitos durante estas fiestas: Llegar es mejor regalo Revisa siempre tu vehículo. Ten en cuenta la climatología. Nunca alcohol al volante. Cuidado con la velocidad. Nada de móviles ni dispositivos. Tómate un respiro. Encargos a Papá Noel y Reyes Magos Navega de manera segura. Ten un antivirus al día. Revisa las transacciones realizadas. Cuidado con los precios sorprendentemente bajos. Mantente alerta mientras usa cajeros automáticos. No dejes tus bolsas de compras desatendidas. Evita el uso de bolsos abiertos y expuestos. Cartera y efectos personales siempre en los bolsillos delanteros. Si ves algo sospechoso, comunícalo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Hogar, ¿dulce hogar? Puertas y ventanas bien cerradas antes de salir. Valora la posibilidad de instalar alarmas. No dejes las persianas completamente cerradas. No desconectes totalmente la electricidad. No dejes nunca las llaves escondidas en el buzón o bajo macetas. No dejes dinero, joyas ni objetos valiosos en el domicilio. No publiques en redes tu ubicación eventual, rutinas, viajes… Espera hasta que se haya cerrado por completo la puerta del garaje. En caso de robo, calma y llámanos

Tengamos las fiestas en paz Artefactos pirotécnicos, sólo en puntos de venta autorizados. El manejo de petardos por menores, siempre con la supervisión de un adulto. Los petardos en la calle que sea en lugares alejados de personas y animales. No guardes los artículos pirotécnicos en ropas ni bolsillos. No manipules sus componentes, ni extraiga su contenido. #YoSiPuedoContarlo Si compras o regalas mascotas piensa que va a necesitar atención y cuidados. Las mascotas que adquiramos siempre en centros autorizados. Al adquirir un perro o un gato tiene que tener una edad mínima de tres meses. Infórmate sobre el origen del animal y solicita su pasaporte sanitario. Conoce el estado de salud de la mascota, las vacunas que precisa o las que tiene puestas. #TenCabeza Antes de ir la montaña planifica tu actividad. Infórmate sobre la actividad e itinerario que vas a realizar. No vayas solo a la montaña. No arriesgues tu vida por un like. Cuidado con los selfies. Lleva teléfono móvil y comprueba que la batería está totalmente cargada. Lleva el equipo adecuado a la actividad que vas a desarrollar. Aprende a orientarte. Usa el GPS y cartografía de la zona. No sobrestimes tus posibilidades No te confíes ni disminuyas tu atención. Ante cualquier accidente, llámanos. . Si cuidamos la tierra, la tierra nos cuidará No arrojes al suelo basuras o residuos. Deposita la basura en los contenedores correspondientes. Practica actividades al aire libre con respeto a la naturaleza. La práctica de deportes de riesgo puede estar prohibida en algunas zonas. Si usas motocicletas todo terreno, quads, bicicletas de montaña, etc., piensa que puede estar prohibido en ciertos espacios naturales.

Protege la fauna y flora. El musgo, el muérdago y el acebo son especies protegidas. Un día seguro, seguro que es un gran día No acumules dinero en las cajas registradoras. Evita concentrar objetos de valor en una misma zona. Observa si hay personas vigilando o tomando nota de tu establecimiento Desconfía de quien entre con casco u otra prensa en la cabeza que dificulte su identificación. Las cámaras de seguridad que enfoquen a las puertas/s de acceso y a la caja registradora. Adopta medidas de seguridad físicas y electrónicas para proteger escaparates y paredes contra alunizajes, persianas antipalanca, etc. Evita enfrentamientos, no pongas en peligro tu integridad. En caso de robo, calma y llámanos. Que no te den gato por liebre Inspector de gas. Los estafadores realizan una visita a tu domicilio haciéndose pasar por técnicos de luz o gas y te cobran un importe por dicho servicio. Suelen llevar datáfono para cobrar con tarjeta de crédito si no dispones de metálico. Abrazo cariñoso/solidario. Suelen actuar en pueblos pequeños y plazas donde se reúnen las personas mayores. Se ganan tu confianza para sustraer joyas, relojes o carteras con dinero al abrazarte o darte besos. Tocomocho. Te intentan engañar mediante la venta de un decimo de lotería que supuestamente está premiado. Te lo venden por un importe inferior al premio y así evitarse la comisión de hacienda del 20%. Cuando vas a cobrarlo te dicen que no está premiado. Mancha. Consiste en el hurto al descuido en entidades bancarias. Los estafadores vierten un producto para mancharte la ropa y mientras uno se disculpa el otro aprovecha para sustraerte la cartera donde has guardado el dinero que acabas de sacar del banco.

