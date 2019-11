La Guardia Civil alerta sobre una web que vende productos bajo el nombre ‘carreraguardiacivilzamora.es’

La Guardia Civil de Zamora ha tenido conocimiento a través de la colaboración ciudadana, concretamente una señora residente en Valencia, de la existencia de una Web dedicada a la compra de equipaciones y prendas deportivas con la entrada (URL) en los buscadores “carreraguardiacivilzamora.es”,

La alertarte al navegar por la página y observar que solamente se dedica a la venta de productos deportivos, decide ponerse en contacto con la Guardia Civil de Zamora para verificar si esa página Web depende de esta Comandancia o esta relacionada con la carrera que se desarrolla en nuestra provincia.

Puestos en contacto con el Sargento Raúl Vara, precursor y organizador de la carrera, confirma que la carrera de la Guardia Civil de Zamora NO tiene ni está relacionada con ninguna página Web dedicada a la venta de productos deportivos. No se ha podido constatar que esta página Web sea ilegal, no pudiéndose localizar a ninguna persona responsable, ni comercio físico ni online, que sea titular de esa página, estando registrada como anónima en Helsinki, no encontrando ningún tipo de contacto físico donde poder dirigirse en caso de reclamación.

Se quiere informar que con su compra en ningún caso se está aportando, colaborando ni ayudando a la recaudación de la carrera en beneficio de FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras), asociación que es la beneficiaria de la totalidad de lo recaudado en cada edición de esta carrera. La Comandancia de la Guardia Civil de Zamora y la organización de la carrera se desvinculan de los problemas que pudieran tener los usuarios en la realización de transacciones en esta We