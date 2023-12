El Gobierno socialista reconoce ahora que el proyecto de la A-11 en Zamora está “muy verde”

Después de más de un lustro en el que los dirigentes socialistas a nivel nacional, autonómico y local llevan asegurando que la construcción de la A-11 de Zamora a Portugal era inminente, ahora el ministro ha salido al paso de estas reflexiones. En este sentido, Oscar Puente, ministro de Transportes, confesaba ayer en un foro organizado por El Mundo de Castilla y León que las promesas del PSOE hasta ahora eran mentira.

“Va mal. Estamos en pañales en esa zona. Seguiremos avanzando con toda la documentación. Hay tramos hasta sin estudio. No voy a prometer lo que no puedo cumplir a corto plazo, seré claro. Se trata de un proyecto que está verde”, reconocía Óscar Puente. Sinceridad de Óscar Puente después de años y años de mentiras del Gobierno socialista al respecto de la conversión en autovía de la Nacional 122.

Por lo tanto, los vecinos de Zamora que transiten por esta zona ya saben a qué atenerse. De momento, esa conversión en autovía no se va a acometer. Por eso, esta mañana, el presidente de la Diputación, Javier Faundez, ha pedido que al menos se arregle esta vía porque está impracticable: “Esta carretera no aguanta más años sin una reparación. Es un completo bache y es peligrosa. Hay partidas de conservación, que las usen en 2024 y mejoren la Nacional 122, pero no con remiendos de 50 metros como están haciendo actualmente”.