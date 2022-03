Garamendi muestran en Zamora su desacuerdo con las medidas adoptadas por el Gobierno para salir de la crisis

El presidente de la Ceoe, Antonio Garamendi, participó en Zamora en un encuentro con empresarios de la provincia. Antes de conocer detalles de las medidas que el Consejo de Ministros aprobó hoy y que mañana salen publicadas en el Boletín Oficial del Estado, el presidente de la patronal española señaló que algunas de ellas no les gustan. Remarcó que los empresarios no ven con buenos ojos la intención del gobierno de prohibir los despidos hasta el 30 de junio. «Acabamos de acordar una reforma laboral, el mercado es libre y a esto le llamo intervencionismo; no sabemos hasta dónde llega esa medida, pero ya digo que no nos va a parecer bien».Tampoco les gusta a los empresarios que se vaya a poner un tope al precio de los alquileres y asegura Garamendi que se mantendrán «vigilantes» ante la propuesta del gobierno a Europa de desvincular el precio del gas del resto de los combustibles, una medida que no saldrá adelante en todo caso antes de un mes.

La reducción de 20 céntimos en el precio del gasóleo para todos los ciudadanos tampoco es bien vista por el empresariado. El Estado va a hacer un esfuerzo que debería dirigirse «de forma directa», señala Antonio Garamendi, a los sectores más afectados por la subida del combustible como son el transporte y el campo. El resto, dice, «no tiene esa necesidad en el ahorro del combustible». Reclama, por tanto, medidas «más quirúrgicas» para esos sectores.

El presidente de los empresarios mostró su confianza en que los fondos europeos de recuperación permitan a Castilla y León avanzar en la digitalización, un paso importante para poder crear empresas en la España Vaciada. En este sentido, aseguró que él «invertiría en Zamora».

De la misma forma, aseguró que, aunque el momento que se atraviesa es difícil, cree en la capacidad emprendedora de la región.

Por su parte, el presidente de la CEOE de Castilla y León, Santiago Aparicio, reclamó que se constituya cuanto antes el Gobierno Regional porque han pasado ya 100 días desde las elecciones y hay muchos asuntos que están pendientes, entre ellos el presupuesto de este año.

El presidente de la CEOE en Zamora, José María Esbec, puso de manifiesto la difícil situación que atraviesan en las empresas.