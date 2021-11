El futuro de la Semana Santa a debate en Zamora:“unidad entre fe y cultura”

El cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, y el obispo de Zamora,Fernando Valera,participaron en los Encuentros de Opinión sobre la Semana Santa de Zamora, promovidos por la Penitente Hermandad de Jesús Yacente.

Ricardo Blázquez señaló que “estamos insertos en una corriente de vida que hemos recibido de nuestros antepasados. La hemos vivido como niños, la queremos trasmitir hoy a los pequeños que van creciendo, ser testigos de lo que hemos recibido y transmitirlo con fidelidad. Esperemos que las dificultades que, a veces, aparecen, poniendo oscuridad en el horizonte, vayan desapareciendo”, indicó.

El arzobispo explicó que la garantía para que la Semana Santa no pierda autenticidad y originalidad, en la perspectiva de la piedad popular y se pueda transmitir a las generaciones que van llegando radica en “ir a la fuente, al foco de luz que todo lo ilumina” ya que, en otro caso, “quedaríamos como colgados en el aire”.

En este sentido, Blázquez recordó que, ahora, llega la Navidad. “¿Por qué motivo están nuestras ciudades y calles iluminadas? Porque ha nacido un foco de luz, que es el niño de Belén”,y advirtió , “si no mantenemos intactos y originales, asumiéndolos en al fe, nuestros orígenes, difícilmente lo transmitiremos a otras generaciones”.

Blázquez mencionó la Semana Santa celebrada en Zamora, en Ávila ( su tierra natal) y en Valladolid. “Tiene un estilo muy especial en el que se une la fe, la piedad popular, la idiosincrasia del pueblo y la cultura de una forma origina y estamos orgullosos de ello y deseamos transmitirlo”, indicó.



Fernando Valera:El futuro es ir a lo esencial, a recuperar la experiencia de Dios y la fraternidad mística

El obispo de Zamora, Fernando Valera, señaló que el futuro de la Semana Santa es “esperanzador”, aunque reconoció que “eso no quiere decir que no seamos conscientes de la realidad, de las dificultades, de que estamos en una Zamora que tiene muchos problemas de población y que, dentro de unos años, habrá muchos menos niños y jóvenes y toda esa realidad va a influir en la Semana Santa”. “La Semana Santa en Zamora es espectacular, maravillosa y estoy deseando conocerla en vivo y en directo, aunque la he visto en muchas imágenes”, comentó Valera.

El prelado señaló que el futuro de la Semana Santa “pasa por recuperar todo lo que es más importante” y apostó por “tener cuidado de que la mundanidad no vacíe de contenido y experiencia nuestras cofradías y que el mundo cofrade viva con autenticidad esa vía de la belleza y el encuentro con Dios”.

Fernado Valera recalcó,“creo que tenemos un reto para ir a lo esencial. El futuro es ir a lo esencial, a recuperar la experiencia de Dios y la fraternidad mística de lo que eran las cofradías en su inicio, esa experiencia que llevaba a tantos hombres y mujeres a llevar la evangelización a la calle a través del misterio pascual y la obra de caridad de cada cofradía”.

Por último,el obispo de la diócesis de Zamora consideró que debe haber “unidad entre fe y cultura” ... “que no haya un divorcio porque nuestras raíces han sabido integrar la experiencia de fe con la expresión cultural y nosotros, en el siglo XXI, tenemos que recuperarla, hacerla y vivirla con alegría y con esperanza”,concluyó.