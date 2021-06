Fuentesaúco impugna la subida de tasas de la Mancomunidad de la Guareña por el uso de maquinaria en un 207,69%

El Ayuntamiento de Fuentesaúco ha impugnado los acuerdos de la Mancomunidad de Municipios de La Guareña adoptados el pasado día 20 de Mayo relativos a la modificación de créditos y a la subida de los precios de la maquinaria a los ayuntamientos.

El Alcalde saucano, Eduardo Folgado, califica de “escandaloso, abusivo y discriminatorio” el incremento en un 207,69 % de las tarifas de maquinaria, pasando de 130 a 400 euros día, es decir, 270 euros más al día, pasando de 16,25 a 50 euros la hora.

Alega el consistorio saucano en su escritos de impugnación que “los dos acuerdos tomados por el equipo de Gobierno fueron fundamentadnos y respaldados por la documentación de ambos expedientes que en ningún momento se puso a disposición de todos los vocales de la Mancomunidad antes de la celebración de la Asamblea, por lo que no existiendo documentación en ambos expedientes, deben ser nulos de pleno derecho”.

Añade el escrito de impugnación que la “la subida de precios del uso de la maquinaria por parte de los Ayuntamientos de la Mancomunidad de La Guareña debe ser radicalmente nulo teniendo en cuenta que no se ha procedido a realizar la oportuna Ordenanza Fiscal Reguladora del a Tasa por la utilización de maquinaria, teniendo en cuenta que las tarifas que este equipo de Gobierno pretende cobrar por el uso del a maquinaria, son realmente tasas y precios públicos que deber ser recogidas a través de la forma legal y jurídica de Ordenanza Fiscal, por lo que su cobro sin el preceptivo marco jurídico de la Ordenanza Fiscal reguladora es totalmente improcedente e ilegal”.

El escrito de impugnación del Ayuntamiento de Fuentesaúco también señala que “los precios que se han aprobado para el uso de la maquinaria por parte de los Ayuntamientos no sólo no vienen avalados por el correspondiente marco legal, sino más gravemente sin informes técnicos ni económicos y sin el correspondiente expediente administrativo, siendo totalmente abusivos y discriminatorios y basados tan solo en la voluntad política del equipo de Gobierno, lo que conllevarán a que la mayor parte de los ayuntamientos no demanden el sudo de las maquinarias de la Mancomunidad y contraten empresas privadas, lo que podría llegar a ser un desastre para la amortización de la máquina motoniveladora nueva que ese equipo de gobierno pretende adquirir”.

Fuentesaúco invoca entre los Fundamentos Jurídicos que justifican la impugnación la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Haciendas Locales en materia de aprobación y tramitación de ordenanzas fiscales, impugnación de acuerdos y documentación de los expedientes.