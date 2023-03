La formación necesaria para poner en valor los pueblos y la relación con nuestro entorno natural

En el IES Aliste se ha presentado en la jornada de ayer un curso masivo abierto en línea (MOOC, en sus siglas en inglés) para la formación del profesorado materia de servicios de ecosistemas y contribuciones de la naturaleza a los seres humanos. El MOOC forma parte del proyecto Erasmus+ “ValuingNature - Give value to nature: learn what ecosystem services do for us”, financiado por la Unión Europea, coordinado por la Universidad de Salamanca, y en el que participa el propio IES Aliste, institutos de Croacia, Lituania, Grecia y Polonia, y la Universidad de Groenlandia-Ilisimatusarfik.

A la jornada asistieron profesores y educadores de diferentes centros de enseñanza primaria, de secundaria y de universidades, procedentes de Zamora y otras provincias de Castilla y León, Portugal, Paraguay y Uruguay. Junto a la presentación del MOOC, se explicaron cuáles son las posibilidades que el programa Erasmus+ brinda a profesores y alumnos, se describieron los detalles del proyecto ValuingNature, y se introdujo a los participantes en el novedoso campo de los servicios de ecosistemas, que pueden definirse como todos los beneficios que obtenemos de la naturaleza.

Esta nueva forma de entender las relaciones entre los seres humanos y el medio natural se ha introducido rápidamente en la práctica totalidad de políticas de la Unión Europea relacionadas con el territorio y abre un amplio abanico de posibilidades para el emprendimiento rural. Así, se pone en valor los pueblos y las áreas rurales que, bajo este paradigma se conciben como custodias de un territorio que proporciona múltiples beneficios para la sociedad, las bases de la vida y trabajo por el cual deben ser recompensadas de alguna forma.

Este enfoque de servicios de ecosistemas apenas se ha introducido en las aulas de secundaria europeas y este proyecto Erasmus+ pretende paliar ese déficit mediante el desarrollo de varios recursos educativos, el primero de los cuales es el MOOC para formar al profesorado que después tendrá que llevar estos conocimientos al aula.