El Festival Cheese-Pún abre una puerta a todos los sabores y productos de calidad de la provincia

La Plaza de Viriato y su entorno son escenario desde mañana 15 y hasta el domingo 18 de septiembre del Festival Cheese-Pun que organizan Alimentos de Zamora y la Diputación Provincial en el marco del programa de la Feria Internacional del Queso Fromago.

El festival tiene por objeto descubrir a través del queso los sabores más tradicionales y los mejores productos de calidad que ofrece la provincia zamorana, integrados en Alimentos de Zamora y ExquisiteZa, donde se engloban los pequeños productores. Para ello la organización ha contado con una selección de los mejores chefs de la provincia que han elaborado sus propias recetas con estos alimentos de cercanía, el tesoro que ofrece la despensa del Duero.

Catas y degustaciones, caterings populares, visitas guiadas para escolares, talleres infantiles, conciertos o la venta solidaria de flores de queso configuran un programa que se complementa con una exposición sobre la historia de los alimentos en los libros y una instalación sobre ‘Cañadas, cordeles y veredas’ en la Biblioteca Pública.

Los mejores chefs

Cheese-Pun reúne a los mejores chefs de Zamora que presentarán en el Parador de Zamora tapas y cocina en pequeño formato en seis catas-degustación, maridaje de sabores y vinos de Zamora con el queso como principal protagonista y elaboradas exclusivamente con Alimentos de Zamora (lechazo IGP, ternera de Aliste, Harina Tradicional Zamorana, Lenteja de Tierra de Campos, Garbanzo de Fuentesaúco, Pimiento de Benavente y Chorizo Zamorano). Los interesados en asistir a las catas deben inscribirse en la caseta de Alimentos de Zamora, al disponer de plazas limitadas.

Profesionales tan reconocidos como Gloria Cortés (El Empalme), Antonio González de las Heras (Moralejo Selección), Pepe González, (La Chopera), Adrián Asensio (Cuzeo), Pedro (Padornelo), Sergio Santos y Jennifer, Mónica Fernández (Posada de las Misas) o los jefes de cocina de los tres Paradores de la provincia –Goyo (Zamora), Charo (Benavente) y Fernando (Puebla de Sanabria) presentarán sus creaciones, qué serán maridadas con vinos de la D.O Toro, D.O Arribes, D.O Tierra del Vino o DOP Valles de Benavente.

También habrá una cata dedicada a los productos de ExquisiteZa con un menú elaborado por la cocinera Mar Marcos (restaurante España, Fermoselle).

Catering popular y actividades

La Plaza de Viriato acoge desde mañana jueves hasta el domingo un Catering Popular que se celebra todos los días de 13.30 a 14.30 horas, con excepción del domingo 18, en que tendrá lugar de 14 a 15 horas. Además en las jornadas de sábado y domingo también se realizarán caterings por la tarde, de 19.30 a 20.30 horas, a fin de que el público asistente pueda conocer y degustar los productos zamoranos adscritos a los dos marchamos de calidad de la Diputación como son Alimentos de Zamora (que engloba a todos aquellos distinguidos con una D.O o una figura de calidad) y ExquisiteZa, dedicada a los pequeños productores artesanos, con un total de veinte empresas de muy variada producción.

Los talleres, organizados para niños, están diseñados para adentrarlos en el mundo del queso a través de las artes, la narrativa, la música o el teatro, y se desarrollarán en la Biblioteca Pública y en el Museo Etnográfico de Castilla y León, donde también tendrá lugar el sábado y el domingo el concierto FRAGOR ‘Conjuros sonoros’, de Massimiliano Cash, para todos los públicos.