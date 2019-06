Ferraz comunicará esta semana si autoriza o no la expulsión de Del Bien

Pendientes de la crisis interna del PSOE de Zamora tras el anuncio de la ejecutiva provincial de expulsión inmediata de Tomás del Bien,alcalde de Toro, por presentar una lista para ser diputado provincial en contra de las directrices del partido, que había designado previamente al alcalde de Morales de Toro,

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE,que tiene la última palabra,todavía no ha comunicado ninguna decisión ,aunque según publicaba el Diario de Valladolid este fin de semana, Ferraz desautoriza al PSOE de Zamora y no expulsaría por tanto al alcalde de Toro, que hasta la fecha ha rechazado valorar la situación hasta que no reciba a lo largo de esta semana la comunicación oficial de la ejecutiva federal. De momento, recuerda que está en su poder un acta de diputado que va a hacer valer, como no adscrito .

Y mientras tanto ,en la plataforma change.org se ha abierto una recogida de firmas para que se respete la decisión de los concejales del PSOE que apoyaron a Tomás del Bien y pedir la dimisión del secretario provincial Antidio Fagúndez. Alcaldes y concejales críticos preparan acciones de protesta por lo que se considera una «la injusticia» cometida con el alcalde de Toro,

Además ,el Grupo Municipal del PSOE en Toro ha enviado un comunicado a través de sus redes sociales asegurando que, si la Ejecutiva Nacional Federal respalda la decisión de la Ejecutiva Provincial del PSOE en Zamora de expulsar a Tomás del Bien del partido, terminarán su relación con el PSOE y continuarán como grupo independiente. Los socialistas de Toro califican la decisión de la expulsión del alcalde toresano de “absurda y totalmente precipitada”,y solicitan “el cese o dimisión” del secretario provincial del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez.