Fagúndez presenta a Gago como como candidato a la Alcaldía de Zamora en la Fiesta de la Rosa

Junto al Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Patxi López, el Secretario General del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, y responsables orgánicos e institucionales y militantes y simpatizantes socialistas de Zamora, el Secretario General Provincial y Diputado Nacional, Antidio Fagúndez, ha presentado a David Gago como candidato a la Alcaldía de Zamora en la Fiesta de la Rosa celebrada en la tarde noche de hoy viernes en el Pabellón de “La Josa” del barrio de San José Obrero.

Una vez que desarrollado el proceso interno de Elecciones Primarias David Gago ha sido proclamado candidato del PSOE a la Alcaldía de Zamora con el respaldo de toda la militancia socialista.

Y en la Fiesta de la Rosa Antidio Fagúndez ha puesto en valor la figura de Gago como un militante con una amplia trayectoria en el PSOE y en las Juventudes Socialistas de Zamora “alguien que sigue teniendo el mismo compromiso, la misma ilusión y las mismas ganas que aquel día que lo afilié a las Juventudes Socialistas. David ha crecido como persona, ya es profesor en un instituto de nuestra tierra y está en un momento perfecto para asumir esta nueva responsabilidad”.

Y ha añadido “posee el conocimiento de la institución después de estos cuatro años al frente del Grupo Municipal, tiene la capacidad y el conocimiento de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Pero sobre todo tiene el apoyo de toda la familia socialista para conseguir nuestro objetivo”.

Fagúndez ha querido escenificar en la Fiesta de la Rosa el inicio de un nuevo curso político marcado por las Elecciones Municipales de mayo de 2023 “con el objetivo de que un partido como el PSOE, con más de 143 años historia consiga en Zamora el logro de ganar la Alcaldía y la Diputación Provincial después de años y años de nefasta gestión de la derecha”.

El Secretario General del PSOE de Zamora y Diputado Nacional también ha hecho un repaso de las medidas del Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez “para combatir la crisis económica y combatir la calidad de vida de las personas”.





David Gago: “No podemos volver a permitirnos retroceder al año 2015 y que el Partido Popular y los socios de la extrema derecha vuelvan a estar al frente de nuestro Ayuntamiento”





El ya candidato a la Alcaldía de Zamora, David Gago, ha mostrado en su intervención en La Josa “agradecimiento por el apoyo de la militancia y de todos los asistentes” y ha recordado que “el PSOE nunca debió de dejar de ser la primera opción para las personas humildes y trabajadoras de Zamora”.

Gago ha recordado “su pertenencia y la de su familia al Barrio de San José Obrero” y ha destacado “el trabajo” del Grupo Municipal Socialista durante este mandato municipal “unos años en los que nos hemos pateado a conciencia esta ciudad, calle a calle, barrio a barrio, hablando con muchísima gente, dedicando fuerzas para presentar propuestas, a la ciudad. Unos años en los que este equipo se ha multiplicado para estar a la altura de los que nuestros vecinos merecen”.

En tono emotivo el candidato a la Alcaldía ha querido proclamar que “hoy los protagonistas de la Fiesta de la Rosa somos todos los militantes. No podemos volver a poner el contador a cero en esta ciudad. No podemos volver a permitirnos retroceder al año 2015 y que el Partido Popular y los socios de la extrema derecha vuelvan a estar al frente de nuestro Ayuntamiento. No podemos volver a permitir que las derechas pongan a Zamora otra vez en la casilla de salida. Y esto sí que es una labor que tenemos que hacer todos nosotros y en la cual yo voy a estar al frente”.

“Se avecinan tiempos inciertos, tiempos en los que será necesario trabajo, mucho trabajo, mucha dediccion y mucha energía. Tiempos en los que comprometerse para aprovechar la riqueza de nuestra cultura, de nuestro patrimonio y de nuestro medio ambiente que serán ejes claves en el proyecto político que vamos a presentar en este ayuntamiento. Tiempos para arrimar el hombro, para que los zamoranos y zamoranas no se vean avocados a un viaje sin retorno, que es lo que llevamos sufriendo en esta ciudad y en esta provincia, muchos, demasiados años” ha afirmado.

El Secretario General del PSOE de Zamora y Candidato a la Alcaldía ha concluido su intervención afirmando: “La política en mayúsculas se escribe con letras pequeñas. Se escribe a pie de calle, a pie de barrio, a pie de comercio, se escribe en cada plaza de esta ciudad. Se escribe en el día a día, con constancia, con perseverancia y sin descanso. Arranca un nuevo camino, cuento con cada uno de vosotros, con cada una de las personas que hoy está aquí en la Fiesta de la Rosa y, seguramente, con muchas más que se van a acercar a nuestro proyecto político”.

En la Fiesta de la Rosa han intervenido las concejalas del PSOE en el Ayuntamiento de Zamora Auxi Fernández e Irene Queipo quienes también han resaltado “el liderazgo social y político de David Gago y el trabajo en equipo desarrollado durante estos tres años en la oposición municipal”.

El acto ha contado, además, con la presencia de destacados dirigentes socialistas como los históricos Demetrio Madrid y Francisco Villaverde, el Secretario de Organización del PSOE, Iñaki Gómez, el secretario general de las Juventudes Socialistas de Zamora, Emilio Ferrero, las Procuradora Ana Sánchez e Inmaculada García Rioja, el Senador y Alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández Blanco, la Teniente Alcalde de Benavente, Sandra Veleda o el Secretario General del PSOE de Toro, Carlos Fernández Casares, así como alcaldes, concejales y militantes y simpatizantes socialistas de toda la provincia.





Patxi López: Pedro Sánchez está demostrando que hay un proyecto socialdemócrata que protege a la gente, ayuda a la economía productiva y transforma el país





“Populares y socialistas no somos lo mismo ni de lejos”. El portavoz del GPS en el Congreso, Patxi López, ha asegurado esta tarde en Zamora que “Pedro Sánchez está demostrando que hay un proyecto socialdemócrata que protege a la gente, ayuda a la economía productiva y transforma el país” frente a un Partido Popular cuyo “proyecto” es para “el 1% de la sociedad” como demuestran las “becas gourmet” de Isabel Díaz Ayuso o “devolver Andalucía a los ricos” como hace Moreno Bonilla.

En la Fiesta de la Rosa de los socialistas zamoranos, López ha criticado que el PP “perdone los impuestos a los ricos para cerrar ambulatorios”. “Nosotros trabajamos para el millón 200.000 familias del IMV, para los ERTES, los contratos indefinidos con la Reformal Laboral, para los trabajadores que han visto cómo subía el SMI y tienen un sueldo digno, para la ley del Sí es sí, y para los pensionistas que ven que la pensión sube con el coste de la vida y para los jóvenes que tienen un bono para el alquiler”. En definitiva, los socialistas “gobernamos para la gente, para el 99% de la ciudadanía”.

Y también ha denunciado que FAES, la fundación que preside el ex presidente José María Aznar, proponga retrasar la implantación de la Agenda 2030. “La agenda 2030 es la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la pobreza, la lucha por la igualdad y combatir la desigualdad, la cooperación al desarrollo, el fenómeno de la inmigración todo eso lo que hay que acelerar, no retrasarlo”, ha espetado Patxi López que ha recordado que “la agenda de Feijóo es derogar todas las leyes que han supuesto un avance en derechos y libertades, nos está proponiendo un viaje al pasado”.

Ya en clave de partido, López ha celebrado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se presente para presidir la Internacional Socialista, porque “necesitamos revitalizarla” para “enfrentar el proyecto neoliberal”. Hace falta una IS “fuerte” y el único que puede liderarla es Sánchez como ha liderado en Europa las soluciones a la crisis primero en pandemia y ahora ante la guerra de Putin.





Luis Tudanca: “Mañueco ya perdonó 130 millones a los ricos en la comunidad autónoma. La derecha y la ultraderecha manchan el buen nombre de Castilla y León”





El secretario general de los socialistas de Castilla y León, Luis Tudanca, que también ha intervenido en el acto, se ha mostrado convencido de la valía del candidato a la alcaldía de Zamora, David Gago, para dirigir un proyecto para la ciudad, que “necesita compromiso social y también ambición” en una Castilla y León dirigida por un Partido Popular “irresponsable” que despide a “cientos de bomberos porque dicen que ya no hay riesgo de incendios” después de que Sierra Culebra se quemara dos veces este verano. Tudanca se ha comprometido a que los socialistas no permitirán que “la derecha silencie esta tierra”.

El líder de los socialistas de Castilla y León ha recordado que también el presidente Mañueco también defiende el mantra de los populares de que “el dinero está mejor en los bolsillos de los ciudadanos, pero de unos pocos”. Con la eliminación del impuesto de patrimonio y sucesiones, 14.000 ricos se han ahorrado 130 millones de euros, ha destacado Tudanca.

Tampoco ha pasado por alto los bochornosos espectáculos de la ultraderecha y la derecha en las Cortes: “Están avergonzándonos en toda España. La derecha y la ultraderecha manchan el buen nombre de Castilla y León con sus insultos y su frivolidad”. Y ha recordado que “la primera decisión que tomó Feijóo fue avalar el gobierno del PP y la extrema derecha en Castilla y León. Esa fue la primera decisión que nos convirtió en el experimento del esperpento nacional. Y ya dijimos que la entrada de la ultra no sería gratis”.