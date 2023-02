El equipo de fútbol más social e inclusivo de Zamora juega su segunda temporada y sigue buscando jugadores

Zamora acoge por segundo año consecutivo la escuela de fútbol inclusivo regional de la Fundación Eusebio Sacristán y la Fundación de Castilla y León. Lo hace con la colaboración de la Fundación Caja Rural de Zamora, que beca en su totalidad la participación y las equipaciones de los jugadores sin límite de plazas, gracias al convenio firmado en 2022 con la fundación de Eusebio para el apoyo de las actividades deportivas y sociales de la entidad. Además la escuela cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Zamora -que ha aportado las becas para la inscripción de seis niños del colegio Virgen del Castillo, la cesión del campo de entrenamiento y la colaboración de la red municipal de servicios sociales necesaria para garantizar la participación de la infancia más vulnerable-, y del club UD San Lorenzo, que aporta los entrenadores y monitores que trabajan junto al equipo de la Fundación.

La técnico en Comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, la concejala de Bienestar Social, María Inmaculada Lucas, y Juan Carlos Borrego en representación del club local San Lorenzo han visitado esta tarde el entrenamiento junto con el director técnico de la escuela, el ex futbolista profesional Juan Carlos Rodríguez y los monitores habituales en esta sede, los ex futbolistas del Zamora, Rogelio Lorenzo, Víctor Oterino y Edu Vázquez.

Entre los 40 participantes hay algunos niños y niñas con alguna discapacidad intelectual, hiperactividad, retraso madurativo, de diversas procedencias y entornos menos favorecidos, que juegan en condiciones de normalidad con sus compañeros en una escuela en la que lo importante no es el resultado sino el proceso del juego en sí y la práctica deportiva en equipo, trabajando competencias deportivas específicas del fútbol como el disparo, el pase, el control y la conducción y siempre con la transmisión de valores positivos.

Así lo explica el director de la escuela, Juan Carlos: “Para nosotros el deporte es una herramienta de transformación personal y social. Y creemos que todo el mundo tiene que poder acceder a él, de alguna forma, también quienes tienen capacidades diferentes o viven en un entorno social más vulnerable. Lo importante es que los pequeños vienen a disfrutar y se consigue”.

La colaboración del ayuntamiento con la escuela se remonta a 2021, cuando la institución local firmó un convenio con la Fundación Eusebio Sacristán. Un impulso que se mantiene a día de hoy, como explicó la Concejala de Servicios Sociales, María Inmaculada Lucas: “El Ayuntamiento de Zamora mantiene su compromiso con la Fundación Eusebio Sacristán para que la Escuela de Deporte Inclusivo pueda seguir desarrollando su labor en la ciudad, y desde los Servicios Sociales seguimos trabajando en la plena inclusión de niñas, niños y adolescentes, en este caso utilizando el deporte como una herramienta, como un juego facilitador que mejore la capacidad de aprender a relacionarse con los demás, de desarrollar habilidades socioemocionales entre iguales, fomentando la convivencia y adquiriendo destrezas”.

Esta temporada se suman al proyecto en Zamora la Fundación Caja Rural como patrocinador y el club San Lorenzo, que acaba de firmar un convenio de colaboración con la Fundación de Eusebio para ayudar en el entrenamiento de los pequeños.

Desde Caja Rural de Zamora, Laura Huertos reiteró el apoyo de la Entidad a la Fundación Eusebio Sacristán, tanto en este como en otros proyectos que fomentan la práctica del deporte en equipo sin barreras. “Conocemos la importancia de visibilizar y apoyar proyectos que fomentan la inclusión”.

Sobre la Escuela de Deporte Inclusivo de Castilla y León |Se trata de un proyecto de la Fundación Eusebio Sacristán impulsado por la Fundación de Castilla y León, que tiene como objetivo ofrecer a todos los niños y niñas de la región la posibilidad de practicar deporte y de una actividad de ocio saludable, sin distinción por capacidades, entornos sociales o lugares de procedencia, a través de un proyecto de comunidad. Nació en 2020, aunque por la situación de pandemia provocada por la Covid 19 no pudo arrancar hasta el segundo trimestre de 2021, en las sedes de Soria, Medina del Campo, León y Palencia. A estas se sumó en el verano Salamanca, con la participación en las actividades de la escuela de los niños y niñas de los Campamentos urbanos municipales, en julio y agosto, y ya en octubre La Cistérniga (Valladolid), Zamora, Miranda de Ebro y Burgos. En la temporada 22/23 la Escuela ya tiene equipo en todas las capitales de provincia de la región más cinco municipios del medio rural en Burgos y Valladolid.

En este proyecto participan los ayuntamientos y los veteranos de los clubes de fútbol de cada localidad, así como algunas empresas locales como Drylock en Segovia y la Fundación de Caja Rural de Zamora en esta localidad.

Eusebio Sacristán y el presidente de las Cortes de Castilla y León, entidad a la que está adscrita la Fundación de Castilla y León, Luis Fuentes, presentaron oficialmente la escuela en el Estadio Helmántico de Salamanca en septiembre de 2020.