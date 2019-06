Enfrentamiento y guerra abierta en el PSOE de Zamora

Medio centenar de concejales socialistas de la provincia de Zamora se concentraron a las puertas de la sede del PSOE en la capital para reclamar a la ejecutiva provincial “que respete la democracia” interna del partido y rectifique la decisión de expulsión de Tomás del Bien, alcalde de Toro, por haberse presentado a la elección de diputado provincial en contra de las normas de la dirección del partido

Vanesa Mezquita, alcaldesa de San Vitero, señaló que la elección de Del Bien ha sido “legitima” por parte de los concejales de la circunscripción de Toro y añadió que contar en la Diputación con el regidor toresano es “la única forma que tenemos de gobernar en la Diputación”.

Mezquita señaló que conocen bien las normas internas del partido en el que militan todos ellos, pero señaló que no han hecho nada malo para que los expulsen. “Los únicos que están siendo caciques son ellos, ¿qué quieren? ¿Qué vayamos con las orejeras puestas como los burros de antaño?”.

Por su parte,el alcalde de Castroverde de Campos,el más antiguo de la provincia de Zamora con 40 años de ejercicio continuo, acudió también a la concentración para “apoyar a Tomás del Bien y al socialismo zamorano e intentar que se aclaren las cosas”. Lera acusa a la dirección provincial de imponerse de forma “tramposa y vengativa”

Jose Luis Martín Arroyo, secretario de Organización de la Agrupación Socialista en Toro, señaló que no sólo Tomás del Bien ha sido expulsado sino que otros concejales han recibido también amenazas de ese tipo. “Sería una vergüenza”, dijo aludiendo a sí mismo, “que un concejal que ha hecho 40 años de afiliado, secretario de organización de Toro, sea expulsado, cuando lo único que queremos es que se nos oiga y se respete la democracia. No pedimos nada más”.

Añadió: “Queremos que desaparezcan esos pequeños caciques que siempre ha habido en nuestro partido y que tienen a la provincia secuestrada. Han destruido la Agrupación de la ciudad de Zamora y ahí están los resultados y siguen insistiendo en que también hay que destruir el resto del socialismo en la provincia”.

Antonio Plaza, exsecretario general del PSOE de Zamora,diputado provincial en la anterior legislatura, también se mostró partidario de que la dirección provincial rectifique y no se ejecute el expediente de expulsión de Tomás del Bien porque, dijo, “lo ocurrido no ha sido tan grave y no hay ninguna infracción interna que justifique una expulsión”.

Plaza reclamó que se “rectifique” por la expulsión de Tomás del Bien puede tener consecuencias no sólo para él sino también para quienes han iniciado el expediente