Ecologistas en Acción denuncia el uso de glifosato en zonas de paseo de Zamora

Imagine que alguien le pide tocar o respirar una sustancia venenosa, no degradable, potencialmente cancerígena y que posiblemente le cause numerosos problemas de salud. ¿Lo haría? Seguramente no. Probablemente ni se acercaría. ?Sin embargo, eso es lo que ha estado ocurriendo durante estos días en el frecuentado paseo de la Aldehuela a la altura de la gasolinera de Vista Alegre.

Con un desprecio total hacia la salud de adultos, personas y mascotas que cruzan la zona, se ha procedido a rociarla generosamente con un herbicida que, por los daños causados, podría ser glifosato o alguna de las marcas comerciales bajo las que se vende este peligroso compuesto. El resultado es que el manto verde que tapaba los plásticos y suciedad que rodeaban esta instalación, ha muerto, dejando un espectáculo desolador de escombros y basuras entre la cubierta vegetal marrón, envenenada, abrasada, seca.

Aunque son numerosos los estudios que advierten de la peligrosidad de este herbicida, vemos como se sigue utilizando por algunas personas con total libertad, sin tener en cuenta el daño que esta sustancia provoca al medio y, en consecuencia, a las personas. No en vano, Monsanto, la multinacional que decidió utilizar este compuesto como herbicida, afronta en la actualidad condenas por más de 2.000 millones de dólares por los cánceres y otros problemas de salud provocados en aquellos que han tenido contacto con ella.

Desde Ecologistas en Acción queremos denunciar esta práctica, que consideramos irresponsable y aberrante, por cuanto que supone poner en peligro la salud futura de todas las personas que, sin saberlo, pueden haber inhalado o contactado con la sustancia que abundantemente ha sido esparcida en la margen de este concurrido paseo a la altura de esta gasolinera.

Queremos insistir en que son numerosas las alternativas para evitar el uso de herbicidas químicos. Desde el desbrozado mecánico hasta la utilización inteligente de otras especies de control que evitan el surgimiento de malezas, por citar solo algunas. Ponemos nuestro conocimiento a disposición de aquellos que quieran utilizar otros métodos de control en lugar de este tipo de venenos, al tiempo que alertamos de que el uso de esta sustancia no puede justificarse solo por ser el método más barato pues como vemos, a la larga puede salir muy caro tanto para los que la manipulan como para aquellos que puedan entrar en contacto con ella involuntariamente.