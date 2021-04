Drones de la Guardia Civil se incorporan a la búsqueda del desaparecido en Figueruela de Arriba

Una unidad de drones de la Guardia Civil se incorpora al dispositivo de búsqueda que desde hace ya nueve días rastrea las inmediaciones de la localidad de Figueruela de Arriba para tratar de localizar a José Antonio C. C. de 72 años, un hombre de 72 años,vecino del pueblo, del que no se tiene noticia desde hace ya más de una semana.

Para ello se ha solicitado al Ayuntamiento de Figueruela de Arriba que haga un llamamiento a vecinos de este municipio y sus pueblos (Figueruela de Abajo, Flechas, Gallegos del Campo, Moldones, Riomanzanas y Villarino de Manzanas), así como los ayuntamientos próximos para que colaboren en esas nuevas operaciones.Ante ello,el alcalde de la localidad ha emitido un bando en el que apela a la colaboración de los vecinos “que puedan y se encuentren en buenas condiciones físicas” para volver a patear el monte bajo la dirección de los especialistas de la Guardia Civil.

El subdelegado del Gobierno, Angel Blanco,visitaba en las últimas horas Figueruela donde trasladó a los hijos y familiares del desaparecido el apoyo y agradeció el trabajo y dedicación de la Guardia Civil, representada por el teniente coronel y jefe de la Comandancia en Zamora; al Ayuntamiento de Figueruela de Arriba, con su alcalde Carlos Pérez y toda la corporación al frente; a los vecinos y a todos los trabajadores y voluntarios de Cruz Roja.

Desde la desaparicion del hombre,se han sucedido intensas jornadas de búsqueda, desde el aire con un helicóptero, drones y cámaras térmicas de la Guardia Civil y bomberos de la Mancomunidad Tierras de Aliste, vecinos y cazadores con sus perros.

En las labores de rastreo participaban en las últimas horas ocho voluntarios Cruz Roja, vecinos, familiares y tres unidades de Guardia Civil.