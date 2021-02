Dónde están los 22 millones de euros para la autovía Zamora - Portugal presupuestados desde 2005?

La Coordinadora Rural Zamora pone de manifiesto su malestar por la falta de inversión del Estado para convertir en autovía el tramo de la carretera nacional 122 que enlaza la capital zamorana con la frontera portuguesa.

En un detallado y minucioso análisis, se pone de manifiesto que desde el año 2005, la primera vez que apareció una partida para esta infraestructura en los Presupuestos Generales del Estado, se han consignado en los diferentes presupuestos un total de 22 millones de euros que no han tenido una aplicación real porque la autovía no se ha empezado a construir.

El colectivo explica: «cuando hace un par de meses desde la Coordinadora Rural Zamora estábamos revisando con decepción los Presupuestos Generales del Estado para realizar enmiendas, hubo un detalle que nos llamó la atención. Las partidas de gasto correspondientes a los cuatro tramos en los que se dividió la conversión en autovía de la Nacional 122 tienen una codificación de 2008. ¿Qué significa esto? Significa que a partir de 2008 ya había partidas en los presupuestos para realizar esta infraestructura tan necesaria para la provincia de Zamora. Por lo tanto, cuando nos dijeron que los presupuestos de 2021 eran muy importantes porque se incluían partidas, aunque fueran mínimas para llevar a cabo la inversión, se trataba de un cuento ya que haciendo un análisis más profundo se descubre que los Presupuestos Generales del Estado llevan incluyendo fondos para la conversión en autovía de la Nacional 122 desde hace 16 años».

«Llegado este punto, es hora de empezar con las cuentas, las cuentas públicas de los Presupuestos Generales del Estado. Tras una labor de investigación en los diferentes presupuestos anuales encontramos las primeras partidas presupuestarias para la nacional 122 ya en 2005. Detallando la información, las partidas anuales destinadas a la conversión de la Nacional 122 en autovía y expresadas en miles de euros se muestran en la tabla siguiente».

Año

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total presupuestado (PGE)

2520

10

10

210

2410

5088,42

1343,52

1414,37

Año

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2021

Total presupuestado (PGE)

40

40

200

2240,48

2635,88

2500

1197,04

400

Inversión total presupuestado para el periodo 2005-2021

22.259,71

Fuente: Elaboración propia a partir de los Presupuestos Generales del Estado.

De los datos mostrados anteriormente, llama la atención cómo durante todo el periodo 2005-2021 ha habido partidas presupuestarias para realizar la inversión. Eso sí, con cantidades muy variables, desde los más de 5 millones presupuestados en 2010 a las mínimas cuantías de 10.000€ de los años 2006 y 2007. También es muy reseñable indicar la cantidad total, la cual supera los 22 millones de euros, en concreto 22.259.710€. Con las cifras en la mesa, la Coordinadora pregunta: «¿Qué se ha hecho con esa inversión de más de 22 millones de euros? ¿Cuáles son las realidades en las que se ha transformado ese dinero?» .

Para las personas que día a día circulan por esa carretera es evidente que no hay ninguna realidad, la autovía sigue sin empezarse a construir. En el plano burocrático, añade, «existe una realidad desalentadora, la declaración de impacto ambiental solicitada en 2007 caducó 2012 ya que en ese periodo de 5 años y pese a que se presupuestaron casi diez millones de euros para realizar la autovía, ninguna obra fue iniciada en la misma. La duda surge de nuevo: ¿Qué fue de ese dinero? Posteriormente se solicitó una nueva declaración de impacto ambiental en octubre de 2017, siendo otorgada en octubre de 2018. ¿y ahora qué? Aunque la Administración informa que se está trabajando en los proyectos de trazado, estos no terminan de realizarse pese a la inversión de casi nueve millones de euros presupuestada desde 2013. En este aspecto, hay que tener en cuenta que la nueva declaración de impacto ambiental caducará en 2023».

La coordinadora asegura que «resulta difícil entender como tras 16 años y más de 22 millones de euros presupuestados para la Nacional 122 no tengamos prácticamente nada de la misma (una declaración de impacto ambiental y unos proyectos de trazado no finalizados). Y no será porque durante estos 16 años no hemos escuchado promesas políticas. Basta con tirar un poco de hemeroteca para ver el cuento político asociado a la Nacional 122. Una promesa permanente en las campañas electorales y en las reivindicaciones de los partidos cuando están en la oposición, que sin embargo cuando llegan al gobierno se ralentizan o paralizan».

Y mientras tanto, apunta, Portugal ha conectado con autovía y autopista Oporto con la frontera española. Tal fue su implicación que incluso con una orografía más complicada que la española construyeron el mayor túnel ibérico, «O Túnel do Marão» de 5.625 metros. En esta comparación, «resulta bochornoso contrastar la implicación de los gobiernos portugueses con su territorios con el abandono al que someten los gobiernos a nuestra tierra».

La Coordinadora Rural Zamora confía en que los fondos europeos sean la salvación para sacar adelante esa obra pendiente desde hace años. Apunta que el cuello de botella que se ha generado entre las infraestructuras de Portugal y de España en ese punto puede ser beneficioso porque «muestra la necesidad de realizar esta inversión de una vez».

El colectivo sostiene que «esta vía internacional que Portugal ha conectado a alta velocidad desde Oporto hasta la frontera y que la pasividad de los gobiernos de España no es capaz de unir en un tramo de 80 kilómetros pide a gritos que desde la Unión Europea tomen medidas vía financiación. Parece que así será, que serán fondos europeos los que tengan que financiar lo que los presupuestos españoles no han querido hacer en 16 años. Esperemos que así sea, que sea Europa quien acabe con este largo cuento haciéndolo realidad».