Dispositivo especial de Policía y Guardia Civil ante la Nochevieja Universitaria en Zamora

Agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional de Zamora vigilarán de forma especial el desarrollo de la ‘Nochevieja universitaria’ que se celebrará el próximo jueves 16 de diciembre en un local nocturno en la carretera de Villalpando de la capital.El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha anunciado este dispositivo especial tras la reunión semanal de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Al tratarse de una celebración en el interior del local no ha sido necesario tramitar permiso ni autorización alguna,y la Subdelegación no tiene registrara ninguna comunicación oficial de la celebración de la fiesta "porque no es necesaria ni obligatoria, es una actividad en un local no al aire libre", pero aun así, la Guardia Civil establecerá un dispositivo especial en carreteras de su competencia con agentes del Subsector de Tráfico y USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia). De igual forma actuará la Policía Nacional para "prevenir y actuar en caso de necesidad",aseguró el subdelegado del Gobierno,Ángel Blanco.

Programada otra batida para buscar al desaparecido de Figueruela

Por otra parte,el subdelegado del Gobierno, Angel Blanco, ha informado también de la organización de una nueva batida en los próximos días para buscar a Jose Antonio C.C, de 72 años, desaparecido el pasado 30 de marzo en la localidad zamorana de Figueruela de Arriba.

Blanco ha explicado que este fin de semana pasado tuvo lugar otra batida de búsqueda del hombre pero sin éxito.

En los próximos días se buscará al desaparecido en nuevas zonas para ampliar las posibilidades de éxito de los agentes que participarán en la operación.