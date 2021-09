La Diputación de Zamora inicia una campaña de concienciación del contenedor amarillo

El presidente del Consorcio Provincial para la Gestión de Residuos Urbanos, Javier Faúndez, presentó una campaña de concienciación ciudadana para el correcto reciclado del contenedor amarillo, al tiempo que ha informado de los principales datos de reciclado del pasado año 2020, que presentan en general un incremento del 11 por ciento.





Javier Faúndez recordó que el Consorcio ha contratado este año un nuevo servicio para la recogida selectiva de residuos con una duración de 4 años y un presupuesto de más de 2 millones de € al tiempo que se ha habilitado la compra de nuevos contenedores de papel y de envases por valor de 100.000 € con el fin de ir avanzando en el reciclado de residuos en toda la provincia.

La presencia de contenedores amarillos y azules va a llegar a las poblaciones de más de 100 habitantes y en total se van a distribuir por toda la provincia un total de 173 contenedores nuevos con el fin de aumentar el reciclado de materiales y prestar un mejor servicio en la recogida.

De estos contenedores, 115 serán amarillos para envases, de los que 58 se distribuirán en localidades que no contaban hasta ahora con ninguno y otros 57 se distribuirán a modo de refuerzo en localidades que disponen ya de este tipo de recogida.

Por otro lado, de esos 173 contenedores, un total de 58 serán azules para la recogida de papel-cartón, de los que 6 se instalarán en nuevas localidades y los 52 restantes serán de refuerzo en pueblos donde se ha detectado que existe una necesidad de mayor dotación de recogida de papel-cartón.

El presidente del Consorcio, informó de las cantidades globales de residuos selectivos recogidos en el año 2020 que, en general, han supuesto un incremento del 11 por ciento, aproximadamente.

De este modo, la cantidad de envases procedentes del contenedor amarillo recogidos en la provincia el 2020 ha sido de 1.104.120 kilos lo que ha supuesto un incremento del 11 % respecto al año anterior. Por lo que se refiere a la recogida de papel-cartón la cifra alcanzada el pasado año ha sido de 1.095.040 kilos lo que supone un aumento del 11,90 % con relación al año 2019.

Sin embargo, debido seguramente a la pandemia del COVID, tal y como apuntó el propio Javier Faúndez, la recogida puerta a puerta de cartón comercial que se lleva a cabo en Toro y Benavente, cayó un 14,10 % respecto a 2019, situándose en 7.240 kilos.

Campaña de concienciación

Finalmente, presentó una campaña de concienciación ciudadana que se va a desarrollar en los medios de comunicación referida al uso adecuado del contenedor amarillo. Según adelantó Javier Faúndez, hasta un 30 por ciento de los residuos que se recogen en el contenedor amarillo de envases son de los llamados "impropios", puesto que no son envases ligeros. "Hay que informar que el contenedor amarillo no recoge todo tipo de plásticos, porque se llegan a recoger muchos de estos impropios como juguetes, mangueras, cubos de fregona, envases fitosanitarios etc." explicó el presidente del Consorcio.

La campaña en medios de comunicación cuenta con un presupuesto de 35.530 € y se lleva a cabo a través del convenio de colaboración que el Consorcio tiene con Ecoembes. Además, se distribuirán 4.000 folletos explicativos en aquellas nuevas localidades donde se van a instalar contenedores amarillos y se contempla reanudar talleres en los centros escolares que fueron suspendidos durante el pasado año por el COVID.

