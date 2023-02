La Diputación y la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo reúnen a 300 comensales en el Cocido Solidario

El restaurante “La Vinícola” del Hotel NH Zamora Palacio del Duero ha sido el enclave que ha acogido la celebración del cocido solidario en beneficio de la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo. Tras dos años de parón a causa de la pandemia, la IV edición ha vendido todas las entradas, reuniendo a 300 comensales en un evento que ha recaudado fondos para los afectados de enfermedades raras, que aquejan a más de tres millones de personas en España.

El presidente de la asociación, Raúl Vara, ha agradecido la asistencia de todos los presentes, que han vuelto a demostrar el compromiso existente con la causa, así como la colaboración del Hotel NH, la Diputación de Zamora, Caja Rural de Zamora y de otros muchos negocios y marcas que han puesto sus recursos y productos a disposición de la asociación para la celebración del acto.

La recaudación servirá para que la asociación continúe con su labor de ayuda a las personas y familias que padecen alguna enfermedad rara, siendo la mayoría niños, en los gastos económicos que tienen que afrontar como la rehabilitación o la fisioterapia, bajo el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos ellos.

El acto, respaldado por la Diputación de Zamora, ha contado con la colaboración de Alimentos de Zamora, a través de diferentes Denominaciones de Origen de la provincia y marcas de calidad. Para las elaboraciones, se ha utilizado IGP Garbanzo de Fuentesaúco y MG Chorizo Zamorano, MG Harina Tradicional Zamorana para el pan, y se ha maridado con vino DO Tierra del Vino de Zamora, DO Toro, DO Arribes y DOP Valles de Benavente.

Como colofón, al finalizar el banquete, se ha celebrado una rifa de diferentes productos aportados por comercios de la provincia y una serie de lotes de Exquisiteza y Alimentos de Zamora.