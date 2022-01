La diócesis de Zamora perpleja por el listado erróneo presentado por el Gobierno de los bienes inmatriculados

La diócesis de Zamora ha motrado su perplejidad ante el listado que se considera erróneo presentado por el Gobierno de los bienes inmatriculados por parte de la Iglesia al amparo de la ley hipotecaria de 1998 a 2015. Y es que,señalan fuentes diocesanas, se contabilizan en lo relativo a la titularidad de los bienes, más de 1.000 errores en el conjunto de España y concretamente en la diócesis de Zamora se han detectado 44 fallos. Así las cosas, la diócesis de Zamora inmatriculó 734 bienes entre 1998 y 2015 y en el listado facilitado por el Gobierno aparecen 777.

Por tanto, "no es cierto que la Iglesia pacte la devolución de bienes que ha inmatriculado “por error” sino que advierte al Gobierno de que en sus listas de inmatriculaciones se han observado centenares de errores".

En el caso de Zamora hay 29 bienes que tienen otros títulos de adquisición distintos al proceso de inmatriculación (compra-venta, obra nueva, donación o concentración parcelaria). Otros cuatro bienes no existen en los registros de propiedades de la diócesis zamorana , ni siquiera se tiene constancia de su existencia, por tanto no es posible su inmatriculación,señalan estas fuentes..

Tres bienes no han sido todavía inmatriculados, es decir, no se ha iniciado en ningún momento el proceso; otros dos fueron adquiridos conforme a la legislación vigente anterior a 1998 (alguno de estos bienes del siglo XIX) y por ello no son objeto de estudio en el listado facilitado por la administración.

Por último,señala la diócesis de Zamora, que lo más curioso se registra en Argusino,ya que el listado oficial del Gobierno adjudica en el pueblo arrasado por el embalse hace décadas cinco bienes inmatriculados por parte de la iglesia de Zamora, cuando lo cierto es que estas propiedades -lógicamente- pertenecen a otro titular





Listado completo de inmatriculaciones