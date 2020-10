La diócesis de Zamora inicia el nuevo curso pastoral el día de San Atilano

La diócesis de Zamora inició con motivo de la festividad de su patrono ,San Atilano, al nuevo curso pastoral 2020-2021. El administrador diocesano, José Fco. Matías, que presidió la eucaristía invitó a la iglesia local a “retomar, en la medida de los posible, las actividades pastorales que den aliento a nuestras comunidades parroquiales, asociaciones, movimientos, grupos… En definitiva, a la vida diocesana”. Hay que recordar que la diócesis de Zamora lleva más de un año en sede vacante, tras el fallecimiento del anterior prelado, Gregorio Martínez Sacristán

Matías San Pedro pidió a la comunidad cristiana presente en la S.I Catedral que se pongan manos a la obra para favorecer la superación de este momento histórico. Los cristianos han de ser signo de esperanza y el miedo “no puede paralizar la vida de la Iglesia”, apuntó.

El administrador diocesano presentó de forma oficial el nuevo Objetivo Pastoral Diocesano que lleva por título “Signos de los tiempos y que abarca las realidades más importantes que han conformado nuestra vida durante el tiempo que llevamos de pandemia :” Dios habla a través de los acontecimientos ofreciendo caminos de esperanza, urgiéndonos a transitarlos como comunidad de seguidores de Jesús que encuentran en la eucaristía el alimento para el camino, que se vuelcan en la atención al hermano necesitado; que hacen de la familia humana una iglesia doméstica, que pretende la transformación de las estructuras humanas conforme al Evangelio y en función de los valores del Reino”, señaló Matías San Pedro

El administrador diocesano en su homilía también se dirigió a los sacerdotes: “En estos momentos tenemos que desplegar todas nuestras fuerzas, toda nuestra creatividad y toda la entrega para que la Iglesia de Jesús en Zamora no languidezca porque no tenemos Obispo y porque las situaciones externas no favorecen el desarrollo de la actividad apostólica.

Finalizó su homilía mencionando la última Encíclica del Papa Francisco,” Fratelli tutti: “nos ofrece una propuesta de una forma de vida que consiste en amar al otro como hermano y es capaz de superar toda distancia y tentación de imposiciones y sometimientos”. Un texto que animó a leer y a meditar como complemento a los materiales diocesanos.