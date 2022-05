Detenida una mujer por atentado y amenazas a un médico

La Policía Nacional de Zamora detuvo el pasado día 18 de abril a una mujer por un delito de atentado y amenazas a una médica de Atención Primaria de un Centro de Salud y la autoridad judicial le impuso una orden de alejamiento, según informaron fuentes del Cuerpo Nacional de Policía,tras la reunión institucional celebrada en la Comisaria donde se ha expuso la actividad desplegada para prevenir las agresiones a profesionales de la salud. Reunión presidida por el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, y el comisario provincial, Guillermo Vara, en la que el comisario principal, Manuel Yanguas, como interlocutor policial sanitario, y el inspector Juan Francisco Ramos expusieron la actividad desplegada . En la reunión también participaron la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Clara San Damián, responsables del área de salud de la Administración autonómica y de los colegios oficiales de Médicos, Enfermería, Farmacéuticos, Dentistas y Veterinarios de Zamor

En su labor de atención y control de las actuaciones policiales frente a agresiones al personal sanitario, el Interlocutor Policial Sanitario de Zamora, el Inspector J. Francisco Ramos presentÓ el balance de su actividad durante los dos últimos años hasta ahora, ya que desde la pandemia no se había podido realizar esta jornada instituciona

Desde principios de este año, se han remitido al juzgado dos denuncias, concretamente, la descrita con el número real de agresiones, que es mucho mayor. Por ello, la labor policial de concienciar a estos profesionales de la importancia de formular denuncia, ya que toda agresión no denunciada, es una agresión que no existe y, por lo tanto, no se pueden implementar nuevas medidas para su erradicación”, añadieron.

En 2020 se tramitaron cuatro denuncias por agresiones, concretamente, dos en centros públicos y dos en centros privados, “siendo especialmente relevante la agresión con arma blanca a un dentista, ocasionándole un corte en el antebrazo que requirió veintiocho puntos de sutura”.

En el año 2021 se formularon tres denuncias. En dos de ellas se detuvo a los autores por un delito de atentado y en la otra se denunció al autor por amenazas.. Además, se tramitó una denuncia administrativa en relación con el incumplimiento de las medidas de seguridad COVID en el Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Concha.

El interlocutor policial sanitario de Zamora presentó el balance de su actividad durante los dos últimos años, período en el que se han hecho 570 contactos, de los que 293 fueron organizaciones sanitarias y 277, con centros sanitarios. Aunque la actividad formativa “se vio muy mermada debido a la pandemia”, se ha dado formación en materia de autoprotección y prevención de las agresiones a más de 150 profesionales de la salud.