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    Derbi regional en el Ruta de la Plata:Zamora-Cultural Leonesa

    Amplia agenda deportiva del finde seman

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    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 10 dic 2021

    AGENDA DEPORTIVA…………………. 11-12 DICIEMBRE 2021


    FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1


    ZAMORA C.F.-CYD LEONESA (Sábado 19.00 horas)


    FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B


    LA BAÑEZA-C.D.BOVEDANA (Domingo 16.00 horas)


    C.D.BENAVENTE-ATLÉTICO MANSILLÉS (Domingo 16.30 horas)


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    C,D, VILLARALBO-C.D. LAGUNA (Sábado 16.30 horas)


    FÚTBOL REGIONAL JUVENIL (LIGA RECOLETAS) GRUPO B


    ZAMORA C.F.-C.D. NAVEGA (Sábado 17.00 horas)


    U.D. SANTA MARTA “B”-RACING CLUB BENAVENTE (Domingo 16.00 horas)

    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES


    U.D.TORESANA-C.D. QUINTANAR (Sábado 16.30 horas)


    C.D. CALASANZ DE SORIA-U.D.SAN LORENZO (Domingo 13.00 horas)

    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES


    C.D. CALASANZ DE SORIA-RACING CLUB BENAVENTE (Sábado 13.00 horas)


    FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI


    C.D. SAN JOSÉ-C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO (Sábado 15.30 horas)


    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN

    ATLÉTICO BTE F.S CAJA RURAL -C.F.S. COLO COLO (Domingo 12.00 horas)


    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN


    C.D. BUPOLSA -CISTIERNA F.S. (Sábado 16.30 horas)


    RIVER ZAMORA F.S -C.D. TIERRA CASTELLANA (Sábado 17.00 horas)

    BALONCESTO FEMENINO L.F CHALLENGE


    C.B. EXTREMADURA MIRALVALLES -C.D.ZAMARAT (Sábado 18.30 horas)


    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA“OESTE”

    C.B. MORÓN-C.B. ZAMORA (Sábado 18.00 horas)


    BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA GRUPO A

    S.D. TEUCRO- BALONMANO ZAMORA (Sábado 20.00 horas)















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