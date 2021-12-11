Derbi regional en el Ruta de la Plata:Zamora-Cultural Leonesa

AGENDA DEPORTIVA…………………. 11-12 DICIEMBRE 2021
FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1
ZAMORA C.F.-CYD LEONESA (Sábado 19.00 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
LA BAÑEZA-C.D.BOVEDANA (Domingo 16.00 horas)
C.D.BENAVENTE-ATLÉTICO MANSILLÉS (Domingo 16.30 horas)
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C,D, VILLARALBO-C.D. LAGUNA (Sábado 16.30 horas)
FÚTBOL REGIONAL JUVENIL (LIGA RECOLETAS) GRUPO B
ZAMORA C.F.-C.D. NAVEGA (Sábado 17.00 horas)
U.D. SANTA MARTA “B”-RACING CLUB BENAVENTE (Domingo 16.00 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
U.D.TORESANA-C.D. QUINTANAR (Sábado 16.30 horas)
C.D. CALASANZ DE SORIA-U.D.SAN LORENZO (Domingo 13.00 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES
C.D. CALASANZ DE SORIA-RACING CLUB BENAVENTE (Sábado 13.00 horas)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D. SAN JOSÉ-C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO (Sábado 15.30 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN
ATLÉTICO BTE F.S CAJA RURAL -C.F.S. COLO COLO (Domingo 12.00 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN
C.D. BUPOLSA -CISTIERNA F.S. (Sábado 16.30 horas)
RIVER ZAMORA F.S -C.D. TIERRA CASTELLANA (Sábado 17.00 horas)
BALONCESTO FEMENINO L.F CHALLENGE
C.B. EXTREMADURA MIRALVALLES -C.D.ZAMARAT (Sábado 18.30 horas)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA“OESTE”
C.B. MORÓN-C.B. ZAMORA (Sábado 18.00 horas)
BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA GRUPO A
S.D. TEUCRO- BALONMANO ZAMORA (Sábado 20.00 horas)