Denuncian la suciedad y abandono de la fuente de la Marina

VOX Zamora denunciaba en las últimas horas la suciedad y abandono de la fuente de La Marina y realiza dos reflexiones al respecto. “La primera es que desde el año 2013 el Ayuntamiento de Zamora tiene caducado el Contrato de Mantenimiento de Parques y Jardines, y en consecuencia encontramos este lamentable estado. La incompetencia en la gestión mostrando su cara más sucia. Con un nuevo contrato, confiamos que estas cosas no pasen”, exponen desde esta formación.

La segunda reflexión que hace VOX es sobre su coincidencia con la publicación de un Bando Municipal recordando a los propietarios de terrenos y solares vacíos el Artículo 8 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, que les obliga a mantenerlos limpios y en condiciones adecuadas de "seguridad, salubridad y ornato público ejecutando los trabajos necesarios para mantener en todo momento dichas condiciones o para reponerlas si se hubieran perdido o deteriorado", pudiendo ser sancionados los infractores con multas de 1.000 a 10.000 €.

“Sr. Guarido, ese artículo habla de los deberes urbanísticos de los “propietarios de terrenos y demás bienes inmuebles”. Es decir, no solo los privados, por tanto también afecta a los públicos, empezando por el Ayuntamiento”, avisa VOX, que agrega: “Por colaborar con la Corporación Municipal, le sugerimos que si le parece que el estanque del Parque de la Marina está en condiciones aceptables de conservación e higiene, se pase por el recinto del antiguo Banco de España, hoy responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, y se autoimponga la correspondiente sanción administrativa por la falta de salubridad que allí se observa. Y si no va a hacer nada, como es previsible, no tenga tanto desahogo a la hora de dictar un Bando que deja en evidencia al responsable de la Institución que lo emite, ya que es la primera en incumplirlo”, zanjan.