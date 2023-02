Denuncian que Guarido utiliza medios públicos para hacer campaña contra la oposición

En la mañana de hoy el alcalde de Zamora ha dado instrucciones para que se coloque en las redes sociales municipales y en la página web del ayuntamiento una nota de prensa en la que ataca sin tapujos a la oposición y en la que retuerce la realidad sobre lo ocurrido con la concesionaria del autobús urbano en los últimos días.

En el pleno de esta tarde no se ponodrá solución a un problema que exclusivamente ha generado el equipo de gobierno de Izquierda Unida, y tendrá que ser un pleno posterior el que fije la cuantía económica que el Ayuntamiento deberá abonar a la concesionaria del autobús urbano.

Francisco Guarido llevara al pleno de hoy la aceptación parcial del recurso de la empresa concesionaria en la que reconoce que el acuerdo aprobado en enero, en el que se obligaba a la empresa a continuar el servicio con pérdidas era ilegal.

En primer lugar, ha sido la nefasta gestión de Francisco Guarido la que ha llevado al Ayuntamiento a una situación tan rocambolesca de tener que aprobar una continuidad del servicio sin acordar un precio cierto como indica la ley de contratos. Y aunque en el día de hoy no lo vaya a hacer, según información que dispone el Partido Popular, el acuerdo al que ha llegado con la empresa eleva el coste del contrato a más de 2, 1 millones de euros anuales, teniendo que recordar que en el pleno de enero el equipo de gobierno aprobó que la empresa continuara el servicio de manera obligatoria por un 1 millón de euros, menos de la mitad de lo acordado en ese momento, lo que hubiera conllevado a la empresa a perdidas que le impedirían continuar el servicio. Este acuerdo, con la empresa, que no tendrá soporte jurídico hasta que vuelva a llevarse al pleno, se toma a menos de 24 horas de que expire el plazo del contrato en una evidente falta de previsión y nefasta administración de los servicios públicos. Desde el Partido Popular se recuerda al alcalde que este contrato se sabía que caducaba hoy desde hace 10 años y que no han hecho ningún trámite para que el contrato pudiera estar licitado en el día de hoy.

Es grave que el alcalde mienta descaradamente para intentar ocultar su mal hacer, pero más grave es que ataque a la oposición por hacer públicas unas negociaciones que han llegado tarde y que han puesto en peligro la prestación del servicio, porque al obligar a realizar el servicio con pérdidas, el acuerdo de pleno era ilegal y la empresa no tendría por qué cumplirlo. El alcalde saca pecho de que mañana siga habiendo autobús urbano sin contar que ha sido solamente él, el que ha generado el problema por no haber licitado un nuevo contrato y posteriormente no haber negociado hasta el tiempo de descuento un nuevo acuerdo económico con la empresa, que como ya hemos dicho superara los 2 millones de euros, el doble de lo que, en el pleno, con el voto favorable de IU y PSOE aprobaron hace escasamente un mes.

Las malas artes del alcalde de Zamora no se han quedado en el oscurantismo de las negociaciones, que han puesto al descubierto su falta de dialogo y su falta de trabajo, dejando todo para el último momento, si no que para intentar tapar esta gestión, ha utilizado en el día de hoy las redes sociales instituciones y la página web de la institución municipal para atacar a la oposición, por lo que desde el Partido Popular volvemos a recordar al alcalde que el Ayuntamiento de Zamora no es su cortijo y reclamamos que utilice los perfiles institucionales del ayuntamiento con criterios de objetividad y no de forma partidista y que cese de manera inmediata en la utilización de los recursos públicos en su beneficio con total descaro.





El alcalde acude a la asamblea de trabajadores de los autobuses urbanos para anunciar que el servicio continuará como “hasta ahora”





El alcalde, Francisco Guarido, acudió a la asamblea de trabajadores de los autobuses urbanos que se celebró una vez acabado el último turno de las once de la noche, que pone fin a la jornada laboral de la plantilla. Invitado por los trabajadores, que se reunieron bajo el paraguas de CCOO, el alcalde aclaró las dudas generadas por la oposición respecto del abandono del servicio por parte de la concesionaria.

El Alcalde acudió a la reunión para poner “negro sobre blanco” sobre los comunicados de la oposición que generaron alarma en los trabajadores y anunció que el 1 de marzo el servicio se mantendrá igual que antes, por lo que lo que la plantilla “no tiene de qué preocuparse”, recalcó. “Todo seguirá como si nada hubiera pasado”, insistió el regidor municipal, tal y como había anunciado en días pasados, en el sentido de que habría autobús “si, o sí”.

El contrato acaba hoy día 28, pero esta circunstancia “no significa nada más que un cambio en el abono a la concesionaria”, es decir, “un matiz técnico que nada tiene que ver ni con trabajadores ni con los usuarios”, señaló Francisco Guarido. Cabe recordar que, en el mes de enero, el Pleno del Ayuntamiento acordó una prórroga del contrato de 9 meses, como establece la normativa. La empresa recurrió dicho acuerdo y solicitó la suspensión de la ejecutividad del acuerdo respecto de la continuación del servicio, y además alegaba que estaba sufriendo pérdidas debido principalmente a la pandemia y a la bajada de usuarios de autobús. Ese recurso se resolverá en la sesión plenaria que se celebrará esta tarde, ya que no se puede suspender la ejecutividad del acuerdo de pleno, es decir, “no se puede suspender el servicio bajo ningún concepto”, subrayó el alcalde, aunque avanzó la posibilidad de abrir “la vía legal del pago de los costes reales del servicio sin beneficio industrial”.

Y esta segunda opción legal, es decir el pago real del servicio, es la alternativa elegida por la concesionaria, por lo que en el pleno del próximo mes de marzo el equipo de Gobierno incluirá en el orden del día un acuerdo concretando cuánto cuesta el servicio de autobús, en base a las auditoría de cuentas, con el fin de hacer efectivo esos pagos mensuales.

Francisco Guarido reiteró que las concesionarias no pueden abandonar el servicio ya que caerían “en responsabilidades administrativas, e incluso penales”. Y aclaró que si existe un déficit económico real hay “fórmulas de reclamación en el juzgado de lo Contencioso, una situación normalizada en muchas relaciones contractuales”. “Pero nunca dar la espantada en un servicio esencial como es el autobús”, zanjó.

Y aunque todo seguirá igual, el Alcalde quiere llamar la atención sobre el hecho de que “el PP ha estado trabajando en los últimos días en las alcantarillas para torpedear cualquier solución y en contra de los intereses generales”. “No ha estado haciendo oposición, sino intentando por todos los medios que el Ayuntamiento fracasara. Pero quien ha fracasado es el PP”, concluyó.