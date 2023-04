Denuncian la falta de horarios de apertura y horario de visitas públicas gratuitas en tres BIC de Zamora

La Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español y la Ley 12/2002 de 11 de julio de 2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León contemplan la visita gratuita para los edificios declarados Bienes de Interés Cultural (BIC)Ley 16/1985de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español Articulo 13.





Asimismo, los propietarios y en su caso, los titulares de derechos reales sobre tales bienes, o quienes los posean por cualquier título, están obligados a permitir y facilitar su inspección por parte de los Organismos competentes, su estudio a los investigadores, previa solicitud razonada de éstos, y su visita pública, en las condiciones de gratuidad que se determinen reglamentariamente, al menos cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados. El cumplimiento de esta última obligación podrá ser dispensado total o parcialmente por la Administración competente cuando medie causa justificada.





Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, artículo 25 Acceso al Patrimonio Cultural, 2. 2. En el caso de los bienes declarados de interés cultural o inventariados estarán, además, obligados a permitir el acceso de los investigadores previa solicitud motivada, igualmente deberán facilitar la visita pública en las condiciones que se determinen, que en todo caso será gratuita durante cuatro días al mes, en días y horario prefijado, lo cual se anunciará.





En la ciudad de Zamora hay, al menos, tres BIC que a fecha 25 de marzo de 2023 carecen de calendario y horario de visitas públicas gratuitas: El Teatro Principal, el convento de San Francisco y la catedral de Zamora.





Teatro Principal. Declarado BIC el 24 de julio de 1982 (BOE de 21 de setiembre de 1982) Titular del bien: Ayuntamiento de Zamora. No tiene calendario de VisitasExp18/2018. El ayuntamiento solicitó dispensa. La Junta no se la ha admitido y le ha requerido por dos veces. 5 de febrero de 2018 y 24 de marzo de 2022. El pasado 25 de marzo de 2023 estuvimos consultando el expediente en el servicio territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Zamora. Se nos informó que el Ayuntamiento no ha contestado al requerimiento. Si tiene calendario el Teatro Latorre de Toro, desde el 1 de diciembre de 2022, cuyo titular es el ayuntamiento de Toro.





Convento de San Francisco. Incoado el 17 de noviembre de 1977. Declarado BIC el 12 de mayo de 2022 (BOCYL 26 mayo 2022) Titular: Diputación de Zamora, propietaria del Edificio lo cedió a la Fundación Hispano-Portuguesa Afonso Henriques (FRAH) para la realización de sus fines fundacionales inaugurándose el día 31 de octubre de 1998. La Junta ha requerido a la FRAH el 13 de julio de 2022. El pasado 25 de marzo de 2023 estuvimos consultando el expediente en el servicio territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Zamora. Se nos informó que la Fundación no ha contestado.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Catedral de Zamora. Titular: obispado de Zamora. Declarada monumento nacional el 5 de septiembre de 1889 (Gaceta de Madrid de 18 de septiembre de 1889). La única catedral de Castilla y León que carece de calendario de visitas. Exp Calendario de visitas iniciado en 2018. El 1 de abril de 2022 la Junta de Castilla y León ha reiterado el recordatorio al cabildo de que le envíe los días de apertura y el horario de visitas gratuitas. El pasado 25 de marzo de 2023 estuvimos consultando el expediente en el servicio territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Zamora. Se nos informó que Cabildo y obispado no han contestado. En cambio, sí lo tienen las iglesias románicas de la ciudad desde 2018, estando pendientes la del Espíritu Santo y la de San Esteban.