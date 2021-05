El PP denuncia que el equipo de gobierno coarta los derechos de la oposición

“Es absolutamente inaudito lo que ha sucedido ayer en el Ayuntamiento de Zamora. Es muy grave que se limite la labor de los concejales de la oposición en las comisiones. Ya sabemos que el comunismo de Izquierda Unida está completamente reñido con el término democracia, libertad y participación, pero lo que ha pasado esta tarde roza ya lo dictatorial”, ha asegurado Mayte Martín Pozo.

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora ha explicado que ayer por la tarde estaban convocadas dos comisiones: Seguridad Ciudadana a las 17.00 horas y Derechos Sociales a las 18.00 horas. Ambas comisiones, además, se siguen celebrando de manera telemática por lo que no podrían solaparse y podrían seguirse celebrando de manera simultánea. En todo caso, no es de recibo que piensen que con una hora de trabajo al mes (muy bien remunerada, por cierto) sea suficiente. “Cuando ha llegado la hora de inicio de la segunda comisión, la presidenta de la primera, Concha Rosales, ha dado por concluida la de Seguridad Ciudadana evitando así que el equipo de gobierno diera la cara ante las preguntas de la oposición limitando el tiempo de las comisiones. Por ejemplo, no nos han dejado preguntar acerca del despido de los trabajadores del parking de Reyes Católicos”.

Los populares han calificado lo sucedido de “surrealista y esperpéntico” y han añadido que “la presidenta de la comisión se ha ido de la reunión dejando preguntas sin formular por parte de los concejales, en un ataque directo a los derechos de los ediles de la oposición. Esto no había pasado jamás en democracia en el Ayuntamiento. No han permitido que se escuchen las preguntas de la oposición. Estamos acostumbrados a que no haya respuestas por parte del equipo de gobierno. Es un escándalo y ya anunciamos que elevaremos una queja al Procurador del Común si el alcalde no reprende a sus concejales por estos actos y, por otra parte, recordamos que es él quien delega las presidencias de las comisiones”.

Finalmente, Mayte Martín Pozo ha concluido significando que “el equipo de gobierno pretende realizar, ahora, otra comisión más para tratar los asuntos de Seguridad Ciudadana, con lo que ello conlleva de gasto para los zamoranos. Las comisiones se reúnen una vez al mes y deben durar el tiempo que sea preciso, no lo que la presidencia de cada una de ellas haya determinado de antemano”.

Respuesta de Francisco Guarido





El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha respondido a las acusaciones del PP señalando que , en efecto había dos comisiones convocadas. Una a las cinco y otra a las seis de la tarde. Hay que dar por acabada una para empezar otra ya que hay concejales de todos los grupos que están en las dos.





No existe ningún inconveniente en convocar otra Comisión la semana próxima, sin cobro de dietas para aclarar cualquier pregunta de la oposición.





En la Diputación, a modo de ejemplo, en ocasiones se convocan dos o más Comisiones seguidas con el intervalo de media hora.





Lo que dicen de "comunistas" y "libertad" es una mala imitación del "ayusismo", y da la impresión de que intentan aflorar el lenguaje de VOX