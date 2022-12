El PP denuncia la modificación del PCHAT y del PGOU en Toro

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Toro ha presentado alegaciones a la modificación puntual del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de Toro que pretende aprobar el Alcalde para legalizar la construcción del exportavoz socialista, eliminando espacios libres de uso público y transformándolos en suelo edificable. El Grupo Popular ha acusado al Alcalde de convertir el Ayuntamiento de Toro en su corralito particular, utilizando la institución local en beneficio de sus amigos.





EL Portavoz Popular Alejandro González junto a sus compañeros concejales Raúl Martínez y María de la Calle han denunciado que nos encontramos ante un acuerdo político entre Tomás del Bien y el Señor Linares, ante los aires de cambio político que vislumbra el exportavoz socialista en el horizonte. El Portavoz Popular ha acusado a Tomás del Bien de intentar aprobar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana y del PCHAT que esconde una entrega gratuita de 353 metros cuadrados al exportavoz socialista y un aumento en la edificabilidad de 107 metros, “es el peaje político que debe pagar el Señor del Bien para su arreglo con el PSOE y volver a encabezar la lista electoral socialista”.





Existencia de una manifiesta desviación de poder





Los concejales populares consideran que la modificación del PECHAT que pretende aprobar Tomás del bien, es un fraude en la ejecución de una sentencia y una manifiesta desviación de poder para beneficiar al Sr. Linares. Una modificación de la ordenación y de los sistemas generales en esta parcela del Canto, que ni la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso de Zamora de 2013 y ni la del TSJ CyL de 2014 declararon ajustado a derecho, sentencias que califican la licencia de la edificación del Señor Linares como nula de Pleno Derecho por prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para su concesión.





A su vez se obvian las prescripciones marcadas por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castilla y León de 5 de junio de 2012, en estos informes vinculantes se impone como prescripción la limitación como fondo edificable en esta zona del canto de 33,5 metros, para alinearse con la trasera de la parcela de la Virgen del Canto y así disminuir la afección sobre el entorno del convento del Sancti Spiritus y reducir el impacto sobre el perfil del Conjunto Histórico y la Cornisa a las barranqueras de la Vega de Toro.





La sentencia del TSJ de Castilla y León del año 2015 que se utiliza como excusa para intentar arreglar la construcción ilegal del ex portavoz, lo que reconoce es que los terrenos que deben ser cedidos al Ayuntamiento (libres de uso público), deben cederse al Ayuntamiento utilizando mecanismos distintos a la cesión gratuita, pero en ningún caso modifica la planificación urbanística existente en el PGOU, que es plenamente vigente, ni los usos establecidos del suelo en esa zona del Canto. No obstante el Grupo Municipal les recuerda que las infracciones urbanísticas que afectan a espacios libres de uso público no prescriben.





Atentado contra el Patrimonio Cultural, Histórico y paisajístico de Toro





El Grupo Municipal Popular considera que la modificación que pretende aprobar Tomás del Bien incumple la Ley de Urbanismo de Castilla y León y del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, pues va en contra de la protección del Conjunto Histórico de Toro y de la propia protección paisajística que el Ayuntamiento está obligado a observar en su actuación urbanística.





Actuaciones arbitrarias del señor del Bien y división entre ciudadanos de primera y segunda





El Portavoz Popular Alejandro González considera que esta modificación se aparta absolutamente de los parámetros que deben regir toda ordenación urbanística, anteponiendo intereses particulares a los intereses generales de Toro, eliminando áreas estanciales contenidas en el PGOU y reduciéndolas a los escasos 5 metros del paseo de borde, es decir el Ayuntamiento de Toro renuncia a la construcción de un magnifico paseo junto a las barranqueras y únicamente se deja un sendero. Convierte parte de esas áreas estanciales (LUP) en libre uso privado, lo que significa que una zona de interés general y que es de todos los toresanos, pasaría a ser, sin ninguna razón ni motivación de interés público, de un particular, y se modifica el índice de edificabilidad única y exclusivamente para una parcela en concreto.





El Partido Popular acusa al Alcalde de ser un sectario, al establecer una división entre ciudadanos de primera y segunda. Por un lado su amigo Linares que comete una infracción urbanística y su partido intenta darle cobertura legal ejecutando fraudulentamente una sentencia. Y por otro lado el resto de vecinos de Toro, que deben cumplir escrupulosamente la normativa urbanística cuando se hacen una casa o una nave industrial. Todo esto ocurre en un área de obras que es el cáncer del Ayuntamiento que tiene toda la economía local paralizada, porque no se conceden licencias en tiempo y forma, recordamos que recientemente condenaron al Ayuntamiento a pagar 23.000 euros por silencio administrativo por no conceder licencias.





21.175 euros de coste para los toresanos





Si esto por sí sólo no es lo suficientemente grave, el grupo popular informa que esta cacicada nos va a costar a los toresanos 21.175 euros, al contratar como arquitectos para que informen esta modificación, a la misma empresa que contrato el Sr. Linares en el procedimiento cuyo fallo ahora se pretende cumplir. Contando el Ayuntamiento con un arquitecto municipal. Ante esta contratación el Grupo Municipal se pregunta si no estaremos ante un caso de malversación de caudales públicos.





Lo que verdaderamente pretenden con la excusa de cumplir una sentencia, es modificar su fallo y colar el mismo proyecto que llevó el Señor Linares a la vía judicial que no prosperó, enmascarado en una modificación del PGOU de Toro.