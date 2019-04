La Denominación de Origen Toro lleva a cabo misiones inversas

Dentro del área de promoción internacional llevada a cabo por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro, ha comenzado la primera de las misiones inversas con importadores procedentes de diferentes países estratégicos para el vino de Toro.

Estas misiones inversas tienen como objetivo principal la captación de importadores de cada país objetivo para que viajen hasta Toro y puedan conocer de primera mano las bodegas, viñedos, vinos y en general, la zona de producción… etc, para así conseguir proyectar una mejor imagen de la D.O. del vino de Toro y poner cara a las personas que están detrás de cada proyecto y vino, dando comienzo a una relación de confianza que en el futuro a corto plazo pueda convertirse en una relación económica de interés tanto para las bodegas de Toro como para los importadores en sus países de origen.

En esta ocasión ha sido el turno de los importadores de Estados Unidos, que desde el pasado 1 de abril hasta el jueves 4 podrán visitar y conocer la D.O. mediante una dinámica que se repetirá en las dos misiones inversas venideras. El primer día está destinado a una mini feria o showroom, que consiste en una serie de entrevistas personales con los representantes de las bodegas participantes en cada misión inversa en la que los importadores pueden catar los vinos de cada una de las bodegas e intentar entablar relaciones comerciales en un futuro. Los dos días restantes se reservan para visitas a algunas de las bodegas participantes para comprobar de primera mano las instalaciones, el viñedo, las infraestructuras etc, de la D.O. y así poder construir una mejor imagen de este viaje comercial tan visionario.

En esta ocasión, las bodegas participantes de la misión inversa han sido: Sobreño, Rodriguez Sanzo, Fariña, Liberalia Enológica, Torreduero, Francisco Casas, Pagos del Rey, Orot, Divina Proporción, Rejadorada, Monte la Reina, La viña del Abuelo, Viñaguareña, Pagos de Matarredonda, Quinta de la Quietud, Frutos Villar y Valbusenda.

En las próximas semanas tendrán lugar otras dos misiones inversas, con China y Suiza respectivamente.